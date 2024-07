Nyitókép: Facebook

„Ez egy érvényesként elszámolt szavazat Zuglóból – valójában nyilván nem az. Mindegy is melyik jelöltnek volt beszámítva, mindhármunknál találtak ilyeneket több kerületben is, százas nagyságrendben. Az érvényesek közé keveredett érvénytelen szavazatok mellett a téves jelölthöz elszámolt érvényes szavazatokból is viszonylag sokat találtak a mai újraszámlálás során.

A folyamat a tegnapihoz hasonlóan a főpolgármester-jelöltek megfigyelői és a sajtó jelenlétében zajlott le,

az újraszámlálást a kerületi polgármesteri hivatalok választási irodáinak munkatársai végezték.

Ma volt egy olyan szavazókör is Újlipótvárosban – ez csak egy az 1354 darab budapesti szavazókörből –, ahol önmagában többet változott a szavazatok száma, mint amennyi a teljes köztünk lévő eredeti különbség Karácsony Gergellyel. Ebben az esetben épp az ő javára változott az eredmény, 134 szavazattal, mivel amúgy rá adott érvényes szavazatokat tévesen hozzám számoltak a XIII. kerületi szavazatszámlálók június 10-re virradó éjszaka. De fordítva is történt hasonló másutt. Csak ilyen jellegű tévesztést legalább kétszáz helyen tapasztaltunk már Budapest-szerte az újraszámlálás során, bár általában kisebb számú szavazatot érintően. Ezek vitathatatlan esetek, nagy valószínűséggel a késő éjjelig tartó számlálásból eredő emberi hibák, az átszámolás után a szavazóköri eredmény majd módosul.

A teljes újraszámlálás nagyjából kétharmadán vagyunk túl ma délutánra, de csak ebből az egy fenti példából is látszik:

valóban szükség volt az összes érvényes szavazat újraszámlálására egy ilyen szoros eredmény mellett, bármelyikünk is végez az élen a folyamat végére.

A hibásan máshoz számolt érvényes vagy a tévesen érvényesnek minősített szavazólapok száma mára összesen eléri az 1200-at, ez a köztünk lévő eredeti 41 szavazatnyi különbség harmincszorosa. A nagy számú hibásan rögzített szavazat azonban nem változtatott a végeredmény érdemi részén a rendelkezésünkre álló részinformációk szerint, továbbra is Karácsony Gergely vezet. Holnap a fennmaradó 8 kerületben, a budapesti szavazatok maradék egyharmadát számolják újra, végeredmény pénteken lesz. Köszönöm az önkormányzati dolgozók és a megfigyelők elkötelezett munkáját!”

***