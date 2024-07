Afrikába ad el repülőgépeket és Kínában épít üzemet egy száz százalékban magyar cég

A meglévő kifutót amúgy csak bővíteni kell, alapvetően jó állapotban van, maximum egy kis felújítást szükséges végrehajtani rajta.

Afrikában terjeszkedik a Magnus Aircraft Zrt.

A laikus azt gondolja, hogy a fejlett világban van értelme terjeszkedni, hogy jött a gondolat, hogy Afrika, valamint a Közel-Kelet legyen a kiemelt üzleti partner?

Már jó ideje építjük a kapcsolatainkat, Kenya volt a zászlóshajónk. A koronavírus-járvány kirobbanásakor tisztán láttuk, hogy amilyen helyzetbe kerül Európa, abból gyorsan nem fog tudni felállni. A piac is telített, mi pedig egy relatíve kis cégként egy új termékkel nem tudtunk volna eltartani egy évenkénti százdarabos kapacitású üzemet.

Az afrikai államok miért a Magnus Aircraft gépeit, a Fusiont választják, miért nem a nagyobb konkurenciát, például az amerikai Cessnát vagy a Pipert?

Rengeteg időt fordítottunk arra, hogy az afrikai államokban terjeszkedjünk, de nem csak ott, a Közel-Keleten és néhány távol-keleti országban is adtunk már el repülőket. Afrikában volt persze a legnehezebb dolgunk, ott nagyon másképp mennek a dolgok, mint itt. Először is meg kell nyerni a bizalmukat, ami a múltat nézve azért nem könnyű, mert a fehér emberről mai napig az él bennük, hogy csak ki akarja őket zsákmányolni.

Azokban az államokban, ahol már jelen vagyunk, mint Kenya vagy Nigéria, megvan az az erős réteg, akik döntően Európában végezték a tanulmányaikat, túlnyomó többségükben ők vannak vezető pozíciókban. Először mindenhol a kormányzathoz jutottunk be, ahogy vizsgáltuk a piacot, azt vettük észre, hogy a legnagyobb konkurenciáink nincsenek, vagy csak kevésbé vannak jelen, magyarán felfedeztük a piaci rést ezekben a régiókban.

Szerencsére más piacokon is jól teljesít a Magnus Aircraft Zrt. , Kínában is komoly érdekeltségeink vannak, nemrég alakult meg a kínai leányvállalatunk, van egy giga beruházásunk, most júniusban adjuk át a showroomot az ázsiai államban, emellett szerkezetkész állapotban van az új repülőgépgyártó üzemünk, ami a pécsinek gyakorlatilag a másolata, várhatóan az év végén már menni fog a termelés, emellett pedig van egy 50 darab Fusion repülőgépre szóló szerződésünk is az országban.