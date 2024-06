Vannak már robothadseregek – Hajós István a Mandinernek

Fotók: Mandiner / Ficsor Márton

Az orosz–ukrán háború több mint két éve tartó folyamát látva ki lehet jelenteni, hogy ez az eddigi legmodernebb fegyveres összecsapás, ahol minden újítást bevetnek a felek?

A drónok szempontjából mindenképp. Korábban nem volt példa arra, hogy ilyen szinten alkalmazzák ezt a fajta technológiát. A drónokkal eddig szép felvételeket készítettünk a magasból, most viszont egészen más szerepet kapnak, a harcmezőn óriási pusztítást tudnak okozni. Korábban leginkább a kábítószercsempészek használták ki a drónokban rejlő lehetőségeket. Sok helyen elmondtam már, hogy jóval többre van hivatva ez a technika, az életmentésben például nagy segítség lehet. A drón egy precíziós szerkezet, a háborúban többkilós robbanóanyagot is el tud vinni a megjelölt ellenséges célpontokhoz, és centiméteres pontossággal tud becsapódni. Az is igaz, hogy az a technológia szintén sokat fejlődött, amellyel el lehet hárítani a dróntámadásokat. Oroszországnak, az Egyesült Államoknak és más nagyhatalmaknak már vannak robotkatonái is, a kínaiak pedig bemutatták az első robotkutyát, amelyre gépfegyvert szereltek.