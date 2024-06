Pressman közölte: szerinte a Pride-on felvonulók „a legjobb magyar hagyományokat követik”

Kép forrása: Fotó: David Pressman X-oldala

David Pressman amerikai nagykövet, a Budapest Pride előtti sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a felvonulók az emberi méltóságért és jogokért küzdenek, ami az ország legjobb hagyományait tükrözi, írja a 444.

Nemcsak az amerikai nagykövet lekesedik az eseményért

A Pride kapcsán Donáth Anna, a Momentum választási bukása okán nemrég lemondott elnöke is lelkesedését fejezte ki. Mint a korábbi EP-képviselő fogalmazott, hogy szerinte a „Pride az egyik legszebb ünnep!”, de hozzátette azt is: szerinte most „kétszeresen fontos”.