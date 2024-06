Orbán: Csak a máltai munkáspárt ért el jobb eredményt a Fidesz-KDNP-nél

Interjút adott Orbán Viktor az m1-nek, amelyen a vasárnapi választást értékeli. A kormányfő a beszélgetés elején azt mondta, hogy a 44,6 százalékos eredmény, amelyet a kormánypártok elértek, Európa-rekord. A miniszterelnök közölte, hogy az 56-57 százalékos részvétel megmutatja, a magyar demokrácia él és virul.

„A Máltai Munkáspártot leszámítva Európában messze ez a legnagyobb támogatottság, amit politikai szereplő kapott” – fogalmazott.

Hozzátette: most több mint kétmillió ember voksolt rájuk, és amikor a legjobban szerepeltek, akkor pedig csak 1,8 millió.

„Ha ez egy parlamenti választás lett volna, akkor nagyjából olyan erőviszonyok lennének a kormánypárti mandátumok számát tekintve, mint amik most vannak a magyar parlamentben” – fejtette ki a magyar kormányfő.

„Ilyen háborús időkben, ilyen nehéz körülmények között egy gyötrelmes háborús, inflációs évvel a hátunk mögött, egy jó gazdasági esélyeket teremtő növekedés megindítása előtt ebben a helyzetben azt mondom, 14 százalékot ráverni a másodikra az egy tisztességes eredmény” – tette hozzá.

Orbán Viktor annak a véleményének is hangot adott, hogy az európai parlamenti választáson sikerült lelassítani az európai politikusok egyre gyorsuló ütemű háborúba sodródását, amelyet „meg is lehet állítani, mert Franciaországban – ami a legerősebben a háború mellett érvelő ország volt – valódi politikai földindulás történt. Ott ki kell írni, illetve ki is írtak már egy parlementi választást, mivel olyan nagy erővel és nagy arányban nyertek a békepártiak. Ha a békepártiak tudnak nyerni a parlamenti választáson is, akkor azt gondolom, hogy az első félidőt megnyertük. Egy null ide, Európában a békepártiak győztek”.

A kormányfő az ellenzék szerepléséről is kifejtette a véleményét. Mint mondta, amikor nekiindultak a választásoknak, tudta, hogy a kormánypártoknak két ellenzéket kell majd legyőzniük, a régit és az újat és végül legyőzték mindkettőt.

Kifejtette: a következő másfél évben van munka bőségesen, erre kell összpontosítani, a legfontosabb a nyugdíjak értékének megőrzése, az infláció lent tartása és a gazdaság újraindítása, valamint továbbra is figyelni kell a háború és béke kérdésére.