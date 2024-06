Menczer Tamás elárulta, hogy őrizhető meg a békepárti pozíció (VIDEÓ)

Menczer Tamás úgy fogalmazott, a háborúpárti álláspont szerint „ha Ukrajna nem győz, akkor be kell menni katonával, mindenkit be kell sorozni, a nőket is, és be kell küldeni Ukrajnába”.

A békepárti pozíció megőrzése csak akkor lehetséges, hogyha a magyar emberek jelentős sokasága támogatja Orbán Viktort június 9-én – emelte ki a kommunikációs igazgató.

A vonatkozó felvételt alább tekintheti meg:

(MTI)