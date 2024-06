Nyitókép: Martin Rickett/PA Images/Getty Images

„Nade túl a magyar néprajz, valamint a világ nemzeteinek tradicionális és törzsi viseleteinek területén súlyos ismeret-deficittel küzdő fociszurkolók tufaságán: mit üzen rólunk a nagyvilágnak egy-egy ilyen – teljesen hibás angolsággal összegányolt – tábla?

Azt üzeni, hogy bunkók vagyunk. Bunkók, akik sem a saját, sem más népek történetét és kultúráját nem ismerik, bunkók, akik sportszerűtlen módon személyeskednek, az ellenfél kultúráját gyalázzák, cserébe neandervölgyi kifinomultsággal rendelkeznek a modern társadalmi szerepelvárások tekintetében.

Rádadásul olyan szűklátókörűek, hogy egy világszerte viselt ruhadarab elég, hogy a törékeny identitásuk alapjaiban remegjen meg. És ami a legszomorúbb, hogy ezek a szurkolók a világ összes közvetítésében feltűnő táblával az összes magyart képviselik, akkor is, ha valójában nyilván nem. Erre mondják, hogy hírünk a nagyvilágban.

Mert ha egy népről többnyire az a hír járja, hogy homofób, rasszista, nem tiszteli mások kultúráját és hagyományait, akkor minden egyes Where are you from? kérdést szükségszerű magyarázkodás követ a világ civilizáltabb pontjain. (Jó, ez csak kicsit kínos, mert általában ezeken a helyeken az emberek udvariasan kezelik a fenntartásaikat, és tisztában vannak azzal, hogy általánosítani rossz dolog.) Been there, done that.”

