„Amikor megláttam a képen szereplő kétrudas zászlót, akkor eszembe jutott, hogy írok róla, mert nekem sem tetszett feltétlenül. Nem gondolom ugyanis helyesnek egy európai nemzet hagyományos viseletének kigúnyolását. Ráadásul a skótok számomra az egyik legrokonszenvesebb nép a kontinensen. Azonban elengedtem a témát, és majd ki is fejtem, hogy miért. Hanem azonban Mérő Vera is úgy gondolta, hogy ennek kapcsán minden szurkolókkal és a magyarsággal kapcsolatos frusztrációját kieresztheti végre, erre pedig szurkolóként és magyarként is illik talán reagálni.

»Nade túl a magyar néprajz, valamint a világ nemzeteinek tradicionális és törzsi viseleteinek területén súlyos ismeret-deficittel küzdő fociszurkolók tufaságán: mit üzen rólunk a nagyvilágnak egy-egy ilyen – teljesen hibás angolsággal összegányolt – tábla? Azt üzeni, hogy bunkók vagyunk. Bunkók, akik sem a saját, sem más népek történetét és kultúráját nem ismerik, bunkók, akik sportszerűtlen módon személyeskednek, az ellenfél kultúráját gyalázzák, cserébe neandervölgyi kifinomultsággal rendelkeznek a modern társadalmi szerepelvárások tekintetében.«

Ezek már a felvilágosult, haladó, meg ki tudja, milyen címkékkel ellátott Mérő Vera gondolatai voltak a Glamour magazin virtuális hasábjairól. Bár engem a Mandineren olvasva idegesített fel egy kicsit. Az első részével, mint azt a bevezetőben kifejtettem, talán egyet is lehetne érteni.”