„Gyűlöli a magyarokat”: leleplezték a Sebestyén József haláláról hazudozó férfit

Razsó „imádja a háborút”

Az Origo további beregszászi forrásaira hivatkozva arról is írt, hogy Razsó Zoltán annak idején nyolc év börtönt kapott emberölésért Ukrajnában, és Magyarországon is ült már börtönben.

Ezért is utálja a magyarokat

– fogalmazott a forrás. Ugyanakkor egyesek szerint

élvezi a háborút, Afganisztánban is volt katona”.

Az informátorok arra is kitértek, hogy Razsót ukrán iskolába járatták, így túl sok köze már gyerekkorában sem volt a magyarokhoz.

Az agyonvert Sebestyén Józseffel pedig nem találkozhatott a beregszászi kórházban, ugyanis

nem azon az osztályon dolgozik. Ráadásul ápolói végzettsége sincs.

Razsó Zoltán a 2017 novemberi füstgránátos, fáklyás, magyarellenes beregszászi felvonulás főszervezőivel is „kiváló kapcsolatot” ápol, akikkel együtt szolgáltak az ATO-ban, vagyis a terrorellenes kelet-ukrajnai harcokban – sorolták a lap forrásai.

Az összeállításban felidézték, hogy 2017-ben Vaszil Vovkunovics magyarellenes felvonulást és megfélemlítő akciót szervezett a kárpátaljai városban. Vovkunovics a helyi Szvoboda párt vezetője, akivel Razsó közösen alakított veteránegyesületet – hívták fel a figyelmet az újabb összefüggésre.

Razsót és társát „magyarul tudó ukránnak” tekintik

Az Origo felidézte, hogy ugyanabban az interjúban, amelyben Razsó Zoltán is megszólalt, nyilatkozott Lengyák Sándor katonai blogger is, akit magyarként mutattak be, de az interjúban az emberrabló TCK-t védte egy obszcén feliratú pólóban.

Lengyák Sándor és Razsó Zoltán Kárpátalján ismeretlenek, mint magyarok. Inkább magyarul is tudó ukránoknak tekintik őket, akiket a közösség soha nem fogadna be soraiba – hangsúlyozták a cikkben.

