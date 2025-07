Brutális támadást indított Oroszország Ukrajna ellen, rengeteg a sebesült

Halálos áldozatokról eddig nem számoltak be

Július 24-én éjjel az orosz hadsereg rakétatámadást indított a közép-ukrajnai Cserkaszi ellen, több helyen felcsaptak a lángok, hét ember, közöttük egy gyerek megsebesült – jelentette Ihor Taburec megyei katonai kormányzó és Anatoli Bondarenko polgármester közleményei alapján az Unian hírügynökség és az Ukrajinszka Pravda hírportál.

Legkevesebb 12 lakóház ablakai betörtek, tetőszerkezetekben keletkeztek károk. Egy iskola és egy kórház, az erdészeti hivatal, a városi temető, garázsok és autók is megrongálódtak, akadozik az áramellátás és az internetszolgáltatás is Cserkasziban.

A Fekete-tenger partján fekvő Odesszát tömeges dróncsapás érte az éjszakai órákban, négy meber megsebesült, a városban nagy kiterjedésű tüzek keletkeztek – tette közzé a közösségi médiában Oleh Kiper megyei katonai kormányzó és az állami katasztrófavédelmi szolgálat.

A jelentések szerint súlyos károk keletkeztek egy kilencszintes lakóházban, amelybe becsapódott egy orosz drón. A leomlással fenyegető épületből 38 embert evakuáltak a katasztrófavédelmi egységek. Az Odessza történelmi központjában található és az UNESCO világörökségi védelme alatt álló építészeti műemlékek is megrongálódtak, valamint találat érte a közkedvelt Privoz piacot is. Herszon, Mikolajiv, Zaporizzsja és Szumi városát is dróntámadás érte az éjjel, az eddigi adatok szerint halálos áldozatok nincsenek.

(MTI)

Nyitókép: STRINGER / ANADOLU / Anadolu via AFP