Magyar Péter az utolsó pillanatban szintet lépett: beleszállt egy halálos betegbe, amiért az merészelte nem bekövetni

(Nyitókép: YouTube-képernyőfotó)

Vannak fülsiketítő csendek –

péntek este óta is épp körülvesz minket egy.

„Milyen ember lehet az, aki jobbulást kíván egy halálos betegnek?” – kérdezte egy őszi napon címében a Magyar Narancs. „Felfordul a gyomrom, amikor Gulyás Gergely kendőzetlen gonoszsággal »jobbulást« kíván a gyógyíthatatlan beteg Karsai Dánielnek” – posztolta ki Donáth Anna, amikor a miniszter bő fél éve, hetekkel Karsai Dániel strasbourgi útja előtt egy kormányinfón feltett újságírói kérdésre azt találta üzenni az ALS-ben szenvedő ügyvédnek: „a lehető leghosszabb ideig a lehető legjobb kondíciót kívánom, és mindig bízzunk a csodában”.

Szavain napokig háborgott a teljes „független” média, a kommentszekciókban alacsonyan repkedtek a lámpavasak.

Erre jön Magyar Péter 2024. június 7-én (hetekkel Karsai Dániel ágyhoz kötötten, nehezen beszélve adott interjúi után), előadja az Egyenes beszédben bemutatott produkcióját, és mi a reakció?

Egyelőre semmi.

Émelyeg egy egész kicsit Donáth Anna, akinek pártját épp most radírozza le a palettáról az exneres?

Nincs jele ilyesminek.

Aki esetleg lemaradt volna róla: az egy dolog, hogy

Magyar Péter a maga nyers modorában, mindenféle finomító, emberi szavak nélkül jobbulást kívánt Karsai Dánielnek.

Előtte azonban mondott mást is – idézem szó szerint, mielőtt érkezne a sztenderd szöveg, hogy sose mondott ilyet, nézzem meg jobban a felvételt. Megnéztem, íme a leirat.

A háttér annyi, hogy péntek délután Karsai Dániel küldött egy sms-t a Tisza-vezérnek, amelyben megkérdezte, „Kedves Péter, most kit támogatsz a főpolgármesteri választáson?”. A kérdést elküldése után kiposztolta a Facebook-oldalán is. Szöllősi Györgyi ezért megkérdezte Magyartól, megkapta-e az sms-t, aki erre (a szavába vágva) így felelt: „Meg, és nagyon nem szeretem, amikor így üzengetnek nekem, akkor én is hadd üzenjek neki. Én voltam nála személyesen, azon kevés politikushoz tartozom, aki elment, amikor még semmilyen politikus sem voltam,

elmentem és hosszan beszélgettem, és arról beszélgettünk, hogy esetleg csatlakozik-e a mi pártunkhoz,

majd hosszas vívódás után ezt nem tette, azóta már a Momentum szekerét tolja, és szándékosan engem próbál nehéz helyzetbe hozni. Nem válaszoltam az sms-ére, egy órája kaptam, de most megkapta a választ, hogy érvénytelen szavazatot fogok leadni.” Majd „ezt üzenem innen” szavakkal

Karsai Dánielt Gyurcsány szekértolójának is minősítve jobbulást kívánt neki.

Mindezt egyébként azután, hogy elpanaszolta, milyen „nagyon rosszul érzi magát” amiatt, hogy érvénytelenül „kell” szavaznia a főpolgármester-választáson.

A szívünk szakad meg sanyarú sorsa miatt.

Az egy dolog, hogy a Karsai által elvileg minimum 2,5 órával korábban elküldött és ezért feltehetőleg nem „egy órája” megkapott sms rövid, közvetlen megválaszolása vagy akár a vonatkozó Karsai-poszt alatti szelíd hozzászólás helyett

arrogáns stílusban szekértolózza a nagybeteg jogászt.

Az egy dolog, hogy miután nyersen kikéri magának, hogy neki üzengessenek (azt ő „nagyon nem szereti”, hasonlóan a tejeskávéhoz), az ATV stúdiójából üzenget vissza, jobbulást kívánva.