„Jól látható ugyanis, hogy a leginkább háborúpárti országok kormánypártjai igencsak leszerepeltek a választásokon. Az Európai Unión belül az elmúlt időszakban a két legnagyobb tagállam, Németország és Franciaország kormánya tette a leginkább háborúpárti lépéseket. Emlékezzünk csak a berlini kormányra, amely a sisakok küldésétől egy szempillantás alatt eljutott odáig, hogy a legmodernebb tankjait és légvédelmi rendszereit, valamint eurómilliárdokat adott Kijevnek. Közben pedig a háború okozta gazdasági válság terheit a német emberek és vállalatok fizetik meg a magas energiaköltségekben, a magas inflációban és az emiatt csökkenő reálkeresetekben.

Nem csoda, hogy az emberek kiábrándultak a koalíciós kormányból, amely teljesen elvesztette az emberek bizalmát.

A kabinetet alkotó legnagyobb párt, a szociáldemokrata SPD a szavazok alig 14%-át szerezte meg, miközben a Zöldek kevesebb, mint 12%-ot kaptak, a legkisebb koalíciós partnert, a liberális FDP-t pedig a szavazók csupán 5,2%-a választotta. A három párt összesített eredménye 31%, vagyis a németek kevesebb, mint egyharmada szavazott a jelenleg az országot kormányzó pártokra. Még csúnyább a vereség, ha azzal hasonlítjuk össze, hogy a legnagyobb ellenzéki párt, a jobbközép CDU egyedül szerezte meg a választók 30%-ának támogatását, vagyis szinte pontosan olyan eredményt, mint a három másik párt együttesen.

Ebből pedig a kormánykoalíciónak egyértelműen azt a következtetést kellene levonni, hogy a választók nem szeretnék a háború folytatását.

Hasonlóan egyértelmű képet mutatnak a francia eredmények. Nem volt Európában az elmúlt hónapokban háborúpártibb vezető, mint Emmanuel Macron francia elnök. Ő volt az, aki atomfegyverekről beszélt, szorgalmazta az európai csapatok Ukrajnába küldését és számtalanszor elmondta, hogy Putyin nem nyerheti meg az orosz-ukrán háborút. Ezekkel a nyilatkozatokkal éppen Macron volt az, aki azt a tétet adta ennek a választásnak, amit a magyar miniszterelnök, vagyis hogy a háború és a béke kérdésében döntünk. A franciák válasza pedig egyértelmű volt. A békepárti erőt, a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülést szavazták meg Macron pártjával szemben. Míg ugyanis Le Penék a szavazatok több, mint 31%-át zsebelték be, addig Macronék ennek kevesebb, mint a felét szerezték csak meg. Ennél egyértelműbb eredmény aligha születhetett volna. Macron pedig le is vonta a következtetést és előrehozott parlamenti választásokat írt ki, ahol most úgy tűnik, hogy a jobboldali pártok közös listán, összefogva indulnak.”