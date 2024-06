Karácsony Gergely hatalmasat tévedett, és ez most minden budapestinek nagyon fáj

Nyitókép: Karácsony Gergely Facebook-oldala

„Ismét téma – okkal és joggal – az M3-as metró klimatizálása. Én is beszéltem erről a kampányban sokat, mert a helyzet, a nyári forróságban az elviselhetetlen meleg a metrókocsikban, valóban tarthatatlan” – írta Karácsony Gergely még 2020 júliusában, ám a tarthatatlan helyzet azóta sem változott, a főpolgármester által felvázolt megoldások pedig valójában nem érnek semmit, ezért szaunában érezheti magát minden nap félmillió ember, aki ezt az útvonalat választja.

Miért nem klimatizálják az M3-as metró szerelvényeit?

Megválasztása utána a főpolgármester azt nyilatkozta, jelentős műszaki kihívás a metrókocsikba klímát szerelni – azóta kiderült, és a BKV is megerősítette, hogy

a vizsgálatok alapján technikailag megvalósítható az M3-as metró klimatizálása.

Emellett Karácsony Gergely arra is hivatkozott, hogy a felújítást végző orosz MWM Rt. engedélye és jóváhagyása nélkül nem lehet a kocsikhoz hozzányúlni, mert akkor elveszne a garancia.

Teltek a hónapok, ám nem született megállapodás az ügyben, majd kitört az orosz-ukrán fegyveres konfliktus, az MWM gyára háborús feladatokat lát el, az EU-s szankciók és embargók pedig egyébként is ellehetetlenítenék a tárgyalásokat Budapest és a vállalat között.

„A BKV és a cégek készen állnak, egy dolog hiányzik – a fentebb említett okok miatt –, az orosz fél hozzájárulása. Ezt szóban meg is adták, de biztos, ami biztos, írásos megerősítést is kértünk. Erre várunk” – írta a főpolgármester négy (!) évvel ezelőtt.

Miközben tehát az orosz támadás óta eltelt időre vonatkozó érv érthető, nem szabad elfelejteni, hogy a háború kitörése előtt sem tudta megoldani a főváros ezt a helyzetet, az állítólagos szóbeli megállapodás ellenére sem.

Ráadásul a rekupálás – erről hamarosan lesz szó – ügyében is felvetődött, hogy szükség lesz az MWM engedélyére, ám a BKV a Világgazdaságnak azt írta, „ezt a szankciók hátráltatják ugyan, de egyelőre nem látjuk megoldhatatlannak”, azaz igenis lehet kommunikálni a céggel.

Mi lehetett volna a megoldás Karácsony Gergely szerint?

Karácsony Gergely a fent említett Facebook-bejegyzésében ráadásul több olyan megoldást is említett, amiről az idő során kiderült, hogy semmit sem ér.

„Történik sok minden az utasok komfortja érdekében: az M3 összes (222db) kocsijában új szellőztetést, mennyezeti ventilátorokat építenek be, ettől a szakemberek érzékelhető javulást várnak” – írta például, ám aki az elmúlt napok hőségriadója alatt használta a „kék metrót”, pontosan tudja, hogy ezek a ventilátorok alkalmatlanok a feladatra.

Emellett a főpolgármester arra is hivatkozott, hogy a teljes vonal felújítása során megújul az áramátalakító rendszer, ami a hűsítés szempontjából is fontos, hiszen eddig a metró fékezésekor felszabaduló hő csak fűtötte a kocsikat. „Az úgynevezett rekuperációs féküzem bevezetésével a járművek a fékezésekor felszabaduló mozgási energiát a fékező ellenállásokon nem alakítják hővé, ezáltal az utastérre gyakorolt fűtőhatás megszűnik, amely a peronokon is érezteti majd hatását” – ígérte Karácsony Gergely.