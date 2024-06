Hiába találta meg az Apple, miért vonnak le indokolatlanul pénzt a magyar felhasználóktól, a probléma megoldása több napot is igénybe vehet

Ez olykor még akkor is megtörtént, amikor a kártyát már befagyasztották vagy letiltották, sőt, ha nem volt pénz a számlán, a levonás még akkor is megtörtént, ami többeknek mínuszba vitte az egyenlegét. Egy pénzügyi szakértő a Telexnek azt javasolta, hogy mivel érdemi hivatalos tájékoztatás gyakorlatilag nincs az ügyben, mindenki gyűjtse össze a gyanús tranzakciókat és jelentse be azokat a pénzintézeténél. A kormány is foglalkozik az üggyel, az ígéret szerint egy héten belüli kártalanítást várnak el a bankoktól.