11. 04.
kedd
Magyar Péter

„Magyar Péter elvárta, hogy mindenki sz*rja össze magát a nagyapjától” – Kocsis Máté volt a Mandiner Klubest vendége (VIDEÓ)

2025. november 04. 06:56

Szombathelyre érkezett a Mandiner Klubestek sorozata. Ezúttal Kocsis Máté és Lentulai Krisztián beszélgetett – egyebek mellett – arról, milyen családból származik valójában Magyar Péter, hogyan próbálta meg anno befolyásolni még a vizsgabizottságot is; de szó volt a Békementről, a DPK-król és a közelgő választások jelentőségéről is.

2025. november 04. 06:56
Mandiner
Mandiner

„Minket nem tud Magyar Péter becsapni” – jelentette ki a Mandiner Klubest szombathelyi rendezvényének vendége, Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője hosszú évek óta ismeri Magyart, így saját benyomásaira hagyatkozva illette őt különböző jelzőkkel:

Én már ‘99-ben tudtam, hogy ez egy önimádó, nagyképű, buta és műveletlen hülye”

– jelentette ki.

Kocsis Máté műsorvezetőnk, Lentulai Krisztián kérdéseire válaszolva felidézte

hogyan próbált meg Magyar Péter a nagyapja – dr. Erőss Pál – nevének emlegetésével előnyhöz jutni a vizsgákon;

miért mer minden tét nélkül önellentmondásokba keveredve, össze-vissza beszélni a Tisza-elnök, és hogy milyen következménye lehet annak, ha valaki a kormánnyal együtt a saját jövőjét is leváltja. 

Ők okádnak attól a szótól, hogy nemzet”,

mert valójában internacionalisták – ezt már Magyarék Nemzeti Menet elnevezésű vonulásának résztvevőivel összefüggésében idézte fel, újabb ellentmondásra rávilágítva…

A beszélgetésben – Magyar Péter következetes földbe döngölése mellett – szó volt az ellenzéki szavazókról, a Békemenetről és a Digitális Polgári Körökről is.

A Mandiner szombathelyi Klubestje Kocsis Mátéval és Lentulai Krisztiánnal a Mandiner YouTube-csatornáján, vagy az alábbiakban megtekinthető:

Nyitókép: Mandiner

kimirszen
2025. november 04. 08:01
Obsitos Technikuskimirszen 2025. november 04. 07:57 Jól kezdődik a nap :-D Obsitos Technikus 2025. november 04. 07:25 Na ez érdekes fejlemény, az apja vonalát nem ismerjük, csak annyit tudunk, hogy Magyar István 1974-ben érettségizett a szombathelyi Nagy Lajosban. Hátha előjön valami korabeli infó a szüleiről. Nem undorodsz magadtól?
kimirszen
2025. november 04. 07:59
FredShinekimirszen 2025. november 04. 07:53 A gazdátok most árusított ki titeket az ukránoknak. Igen. Orbán összült a ministereivel és 1 perc alatt kivizsgákták az ügyet. Az ukránok voltak. Mint ahogy a nácik a vizsgálták ki Reichstag felgyújtását.
europész
2025. november 04. 07:58
Nem csak buta es muevletlen hanem egy ripacs a tetejeben.Ja es hazaarulo.
kimirszen
2025. november 04. 07:51
Obsitos Technikuskimirszen 2025. november 04. 07:49 Igen, te szerencsétlen. Az egyetemen ismerte meg Erőss Pál lányát. Erőss Mónika még a diploma előtt szülte meg a fiát. És te kutatod hogy ki az apja mint a legutolsó tetves karaktergyilkos fidesz geci............... És ezt nem is szégyeled. Pfej.
