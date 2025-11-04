„Magyar Péter elvárta, hogy mindenki sz*rja össze magát a nagyapjától” – Kocsis Máté volt a Mandiner Klubest vendége (VIDEÓ)

Kocsis Máté nem kertelt: a Mandiner rendezvényén törölte fel a padlót Magyar Péterrel
Ezúttal is rengetegen jöttek el a rendezvényünkre. Ilyen volt a Mandiner Klubest Székesfehérváron.
Szombathelyre érkezett a Mandiner Klubestek sorozata. Ezúttal Kocsis Máté és Lentulai Krisztián beszélgetett – egyebek mellett – arról, milyen családból származik valójában Magyar Péter, hogyan próbálta meg anno befolyásolni még a vizsgabizottságot is; de szó volt a Békementről, a DPK-król és a közelgő választások jelentőségéről is.
„Minket nem tud Magyar Péter becsapni” – jelentette ki a Mandiner Klubest szombathelyi rendezvényének vendége, Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője hosszú évek óta ismeri Magyart, így saját benyomásaira hagyatkozva illette őt különböző jelzőkkel:
Én már ‘99-ben tudtam, hogy ez egy önimádó, nagyképű, buta és műveletlen hülye”
– jelentette ki.
Kocsis Máté műsorvezetőnk, Lentulai Krisztián kérdéseire válaszolva felidézte,
hogyan próbált meg Magyar Péter a nagyapja – dr. Erőss Pál – nevének emlegetésével előnyhöz jutni a vizsgákon;
miért mer minden tét nélkül önellentmondásokba keveredve, össze-vissza beszélni a Tisza-elnök, és hogy milyen következménye lehet annak, ha valaki a kormánnyal együtt a saját jövőjét is leváltja.
Ők okádnak attól a szótól, hogy nemzet”,
mert valójában internacionalisták – ezt már Magyarék Nemzeti Menet elnevezésű vonulásának résztvevőivel összefüggésében idézte fel, újabb ellentmondásra rávilágítva…
A beszélgetésben – Magyar Péter következetes földbe döngölése mellett – szó volt az ellenzéki szavazókról, a Békemenetről és a Digitális Polgári Körökről is.
A Mandiner szombathelyi Klubestje Kocsis Mátéval és Lentulai Krisztiánnal a Mandiner YouTube-csatornáján, vagy az alábbiakban megtekinthető:
