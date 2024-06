Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

„Máskor is feltűnt már, mennyire nem értékalapú és következetes az úgynevezett ellenzéki viselkedés, csupán annyiból áll, hogy O1G. Gyűlölik a NER-t a korrupció miatt, hogy aztán lelkesen és boldogan leszavazzanak a legkorruptabb városvezetőkre és azokra a testületekre, ahova a pizzafutárnál is gyakrabban jár ki a rabszállító kocsi. Gyűlölik a NER-t az urizálás miatt, aztán leszavaznak arra a piperkőc ficsúrra, aki mintha csak Jakab Péter képzeletéből ugrott volna elő, hogy a kisembert frusztrálja a közpénzből összeügyeskedett gazdagságával. Gyűlölik a NER-t Orbán személyi kultusza miatt, miközben megépítik annak 1500 tonnás változatát Magyar Péternek, akit elég látni a gyógyuláshoz. A beszámolók szerint nemcsak reményt adott a reményvesztettnek, hanem több betegséget, többek között merevedési problémákat is kezelt pusztán azzal, hogy egy téren őt hallgatták és nézték.

Minden arra mutat tehát, hogy Magyar Péter nem politikus, hanem szektavezér. A szavazói pedig nem választópolgárok, hanem valláskárosult ügybuzgalmárok. Aka. birkák.

Feladatunk annyi van vele, hogy gondoskodjunk a kanapéról és a ropogtatni való pisztáciáról, miközben nézzük, hogy ábrándulnak ki belőle pont annyian, amennyi elég lesz a gyurcsányi minőségű üvegplafon fenntartásához. Mert Magyar Péter egész jó kondiban van, akár a következő 20 évben is lehet az ellenzéknek az a meg- és kikerülhetetlen vezetője, aki mögött össze kell fogni, de sosem szerez többséget. És erre a szerepre a szekta ereje kente fel. Tégláról téglára.”