Budaörs nem fejlődik az utolsó SZDSZ-es nagyúr, Wittinghof Tamás alatt – Czuczor Gergely fideszes polgármester-jelölt a Mandinernek

Az európai viták megjelennek lokális szinten?

Az orosz-ukrán háború kitörése óta, nyíltan háborúpárti álláspontot képvisel Wittinghoff Tamás. Idézem egy 2022. május 16-i televíziós nyiltakozatát „…nekem is az az álláspontom, hogy egy tisztességes, jóérzésű embernek nincs más választása, mint azt gondolnia, hogy a megtámadott, az áldozat mellé kell állnia, tehát az a háború, amelyiket Ukrajna ellen elindított ez a gyalázatos gazember, ez a mi háborúnk is, bárki bármit mond.” Máskor pedig Putyin likvidálásáról fantáziált „Hogyha föllázad a nép (mármint Putyin ellen), persze ez lehet, hogy hiú ábránd, és lehet, hogy az ő közelében kellene valaki olyannak lenni, aki azt mondja, hogy eddig és ne tovább, és a továbbiakat nem mondom el, hogy milyen jellegű megoldások lehetségesek ilyen esetben, de hogy ki kell iktatni egy ilyen őrültet, mert ő hogy magától nem fog megállni (…).” Ezekből a nyilatkozataiból is látható, hogy

Budaörs polgármestere beállt a háborúpárti baloldal kórusába és gondolkodás nélkül meg akar felelni a külföldi utasításoknak.

Ezért Budaörsön is igaz, hogy aki a Fidesz-KDNP jelöltjeire szavaz, az a békére szava, aki másra adja a voksát, az veszélyezteti Magyarország szuverenitását, benne városunk polgárainak nyugodt jövőjét.