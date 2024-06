Gulyás Gergely a Bayer Show-ban: Nyugat-Európa már nem tudja meghatározni a saját kultúráját

Fotó: képernyőfotó / Bayer Show / Youtube

Az Európai Unió elérte azt, hogy ma az egykori kommunista diktatúrával szemben álló polgári közép támogatása helyett ma Közép-Európában csak azok támogatják, akik fel szeretnék számolni a saját államiságukat – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Bayer Show-ban. Hozzátette: ez a legrosszabb, amit az EU elérhetett.

Az EP-ben nagy többsége volt annak a határozatnak, ami szerint a férfiak is szülhetnek. Az ilyen abszurditásokkal csak csalódást tudnak okoznak – mutatott rá a politikus. Szerinte ma minden felelős kormány azon dolgozik, hogy miként tudja úgy kihasználni az EU előnyeit, hogy a káraitól, a Brüsszelt jellemző egyre veszélyesebb ideológiáktól megóvja a saját társadalmát.

Bayer emlékeztet: az ellenzék szerint nincs háborús pszichózis Európában, ezt csak Orbán Viktor terjeszti. Gulyás erre azzal reagál: ma nincs olyan közép-európai „diktatúra”, ami korlátozni tudná a nemzetközi sajtó szabadságát, és csak orosz frekvenciákat lehet letiltani.

De bármilyen angol nyelvű adást bekapcsolunk, „másról sincs szó, csak arról, hogy hogy kell Ukrajnának fegyvereket küldeni”, és hogy a NATO-tagországokból származó fegyverekkel engedélyezett módon csapást lehet mérni Oroszországra is.

Sorkötelezettséget vezetnének be olyan országok is, amelyek eddig a nemzetközi katonai kötelezettségeik be nem tartására voltak büszkék, mint Németország.

Ha valaki nem hisz a kormánynak, vagy azt hiszi, ez valamiféle „propaganda szülte téma”, elég, ha megnézi, mit ír a nemzetközi sajtó – mutat rá Gulyás Gergely. –

A magyar kormány „egyedül van azzal a határozott kiállással, hogy a lehető leghamarabb kellene békét teremteni,

és Európának nem azért kellene tennie, hogy a háború minél tovább tartson, hanem hogy minél előbb béke legyen.”

A történelmi tapasztalatok és azok értelmezése, hasznosítása kiveszett az európai politikából – mutatott rá a politikus a XX. század történelmi örökségét firtató kérdésre. De szerinte nem először van ezzel dolgunk. Akik a legdurvább szivárványpropagandát folytatják a saját országukban, azoknak migrációbarát álláspontjuk van. Azoknak a hazájában, akiket más kulturális-vallási háttérrel engednek be, halálos bűnnek számít az, amit errefelé propagálnak, és ezt az ellentmondást sem próbálta senki sem feloldani – emlékeztetett Gulyás Gergely.

Megjegyezte azt is:

Nyugat-Európa elveszíti azt a képességét, hogy a saját kultúráját meghatározza

A teljes műsort ALÁBB tekinthetik meg: