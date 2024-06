Ami a némethsándorozást illeti: az előző posztomban is kifejtettem, hogy mivel a Hit Rádiónak is ő a vezetője, soha semmilyen utasítást nem kaptunk azzal kapcsolatban, hogy kit lehet vagy kit nem lehet meghívni. Sőt, én ugye próbáltam Magyar Péterrel interjút készíteni, de semmilyen megkeresésemre nem reagált. Értem, hogy bizonyos körökben lehet néhány lájkot szerezni a keresztény vezetők elleni hergeléssel, de azt is hallom, hogy a mi közösségünkből is voltak, akik úgy tervezték, hogy a TISZÁ-ra szavaznak, de szerencsére működik a bajtársiasság közöttünk.

Szóval ide most valami összegzést kéne írnom, de közben elolvastam, hogy egy kommentelő szerint Rónai Egon felesége Németh Sándor lánya, úgyhogy azt hiszem itt az ideje, hogy mára bezárjon az online pszichiátria, mert állítom, még a posztom írása is furcsa dolgokat produkál.”

***