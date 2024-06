Sőt, az sem annyira jó, ha elmegy egy éjszakai buliba, ő ugyanis már régóta nem tini vagy huszonéves fiatalember, hanem egy ország vezetésére pályázó párt vezetője és önmagában a fiatalok lelkesedésével, szimpátiájával nem szoktak országgyűlési választásokat nyerni. A több, mint kétmillió nyugdíjas jelentős részének a meggyőzése is kell, azoké is, akik nem szoktak a polgárpukkasztáshoz és a balhétól is viszolyognak.