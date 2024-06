Nyitókép: Scott Olson/Getty Images

„A baloldal szerint az EP-választás tétje valójában nem a háború és a béke, hanem a jogállamiság, a több Európa, az LMBTQ-jogok, az abortusz és az eutanázia korlátozatlansága. De vajon miért tagadják a nyilvánvalót? Hogyan kapcsolódik össze a két voksolás? Mi a sikeres konzervatív politika titka, és mit gondol a Magyar Péter-jelenségről? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Szánthó Miklóssal, az Alapjogokért Központ főigazgatójával a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, a Ronald Reagan Emlékkonferencia után.

Ha már egy emlékkonferencia után beszélgetünk, ön szerint mi volt Ronald Reagan sikerének titka? Illetve mi az, amit a ma konzervatívjai tanulhatnak tőle? Akár itt, Magyarországon.

Ha most közhelyes, vagyis inkább populista választ adnék – Reagant is sokan populistának tartják, és az is volt, és én ezt pozitívan értem –, akkor azt mondanám, hogy a bátorság. Neki volt bátorsága ahhoz, hogy dacoljon az akkor is iszonyatos túlsúllyal rendelkező amerikai filmiparral, szórakoztatóiparral, a big mediával. Őt ugyanúgy támadták akkor, mint ma Trumpot. Ugyanazokat mondták rá, mint a most készülődő republikánus elnökjelöltre: megpróbálták a politika világán kívülről érkezett, tehát a politikához nem értő tökfilkónak beállítani. Ám Reagant ez nem érdekelte, humorérzéke sosem hagyta cserben. Egyébként Orbán Viktor miniszterelnök a 2022-es CPAC Hungaryn elárulta: a konzervatív sikerrecept egyik legfontosabb »összetevője« az, hogy nem szabad a liberálisok játékszabályai szerint játszani. Ugyanezt alkalmazta Reagan is, legfeljebb nem mondta ki így. Tette, amit a konzervatív siker érdekében tennie kellett, és fütyült a liberálisokra, akiket bosszantott a mindig jó kedélyű szabadságharcos.