Orbán Balázs: A magyar gazdaságnak regionális bajnokokra van szüksége (VIDEÓ)

Orbán Balázs hangsúlyozta, nincs univerzális sikerrecept. „Minden országnak saját történelmi tapasztalatai, saját geográfiai vagy geopolitikai helyzetéből, gazdaságszerkezetéből, a társadalom szociokulturális dimenzióiból kiinduló saját stratégiát kell kitalálni” – fogalmazott a Huszárvágás szerzője. Szerinte ahhoz, hogy egy ország a közepes fejlettséget el tudja hagyni, ahhoz nagyon intenzív működő tőkebeáramlásra van szükség, ám ez kevés. Úgy látja,

azok az országok, amelyek csak a külföldi tőkére alapoznak és saját tőkét, saját know-how-t nem tudnak hozzátenni, azok nem képesek a szintlépésre.

Pogátsa Zoltán ekkor felvetette, hogy Magyarországon az állami megrendelésektől függenek a vállalkozások, ami miatt az elmúlt 14 év alatt nem tudtak kitörni.

Orbán Balázs ennek megcáfolására statisztikákkal szolgált: „Fejlett gazdaságunk csak akkor lehet, ha az exportképes vállalkozások száma nő. Az exportképes vállalkozások száma 2010-ben 3000 volt, most 12 ezernél tartunk, és az a célunk, hogy 20 ezer legyen”

– mondta Orbán Balázs. Azt is kiemelte, a cél az, hogy sok magyar vállalat nem csak a helyi versenyben, hanem regionális, de nyilván a nagyvállalatok globális versenyben is meg tudják állni a helyüket. Ezeknek a regionális bajnokoknak a felépítése pedig zajlik. Pogátsa Zoltán erre Dél-Koreát hozta példának, ahol ott van például a Samsung, amely valóban „Korea nemzeti bajnoka”, de nálunk nem lát ilyen céget. Orbán Balázs válaszában kifejtette, oda kell eljutni, hogy legyen Samsung-szintű magyar cég is. Szerinte a MOL már elindult ezen a úton.

Orbán Balázs szerint Magyarország szintlépéséhez az autóipar, a hadiipar, a telekommunikációs szektor és a gyógyszeripar fejlesztése járulhat hozzá markánsan.

Pogátsa Zoltán a beszélgetés során szóba hozta, hogy a nagy külföldi gyárak kevés hozzá adott értéket jelentenek az országnak jelenleg. „Ahogy az Audinak Ingolstadtban van a központja, és a kutatás-fejlesztés, a design, a magas hozzáadott érték az Ingolstadtban történik. Magyarországon lényegében az összeszerelés történik, ugyanez a Mercedes, ugyanez a BMW, de ugyanez lesz a BYD-val is, ugyanez lesz a CATL-lel, tehát nem fognak akkumulátorokat fejleszteni Magyarországon, nem fognak elektromos autókat fejleszteni, ez továbbra is Kínában, Koreában, azokban az országokban fog történni, ahonnan ezek a befektetők érkeznek. Magyarországon szinte kizárólag az összeszerelés és a gyártás fog történni. Ez meg alacsony hozzáadott érték” – vetette fel a közgazdász.