Orbán Balázs Magyar Péternek: Azt, hogy háborúpárti vagy-e, vagy sem, nem Te döntöd el, hanem a finanszírozóid és a futtatóid

Orbán Balázs kommentben reagált Magyar Péter azon Facebook-posztjára, miszerint feljelenti Orbán Viktort, mert a „miniszterelnök, a pártja és a propagandistái hetek óta azzal kampányolnak, hogy az ellenzéki politikusok háborúpártiak, most már óriásplakátokon és videó hirdetésekben is ezt terjesztik”.

„Kedves Péter! Nem vagy Te nyeretlen kétéves, tudod, hogy hogyan megy ez: azt, hogy háborúpárti vagy-e, vagy sem, nem Te döntöd el, hanem a finanszírozóid és a futtatóid” – kezdte Orbán Balázs a kommentet.

S az a rossz hírem van számodra, hogy ők bizony mind háborúpártiak. Nem kicsit, nagyon”

– folytatta a miniszterelnök politikai tanácsadója.

„És bizony nem a menő napszemüveged miatt támogatnak Téged sem (ne haragudj, ha ezzel fájdalmat okozok), hanem azért, hogy végrehajtsd majd a parancsaikat. Úgyhogy tök mindegy, hogy mit mondasz, Te is háborúpárti leszel, illetve már most is az vagy. De ne aggódj, a magyarok nem fogják engedni, hogy a döntés a Te kezedbe kerüljön. Gát épül, árhullám levonul, aztán viszlát! Addig is jó hergelést! Üdv, Balázs” – zárta a gondolatot a politikus.