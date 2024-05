Megrázó: előkerült egy fotó, amit az áldozatok percekkel a verőcei hajóbaleset előtt készítettek

Nyitókép: BRFK Facebook-oldala

A Mandiner is beszámolt a több áldozatot is követelő verőcei hajóbalesetről. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Facebook-oldalán csütörtökön arról írt, hogy a negyedik áldozat holttestét is megtalálták.