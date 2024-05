Minden egy helyen, amit eddig a verőcei hajótragédiáról tudni lehet

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat vezetője elmondta: a bejelentést követően nem lehetett tudni, pontosan hol történt a baleset, ezért a mentést irányítók döntése alapján 20 kilométeres körzetben kezdték meg a kutatást a Dunán. A szervezet hőkamerás drónokkal és a part menti részek átvizsgálásával segítette a hivatásos tűzoltók munkáját. Rámutatott:

nyilvánvaló hogy nagy erejű ütközés történt, ezt a túlélő férfi, illetve a megtalált két áldozat – egy férfi és egy nő – sérülései is igazolják.

„Ameddig nincs meg minden eltűnt ember, nem mondható ki, hogy ők valójában áldozatok” – hangsúlyozta a szakember. Úgy fogalmazott: „Értelemszerűen, a szakma szempontja alapján most már arról beszélünk, hogy inkább áldozatokat keresünk, a túlélés esélye gyakorlatilag a minimumra csökkent.”

Kiemelték a roncsot

Miután megérkeztek az első képek a hajóbaleset roncsairól, a BRFK arról adott ki egy galériát, ahogy a motorcsónak maradványait kiemelték a vízből, hogy a helyszínelők alaposabban szemügyre vehessék.

„Halálos hajóbalesetnél dolgoznak hajnal óta az egységeink” – írta a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Facebook-oldalán közzétett videó mellé, amelyen az látható, ahogy motorcsónakkal kutatnak.

„Hajnalban drónokkal és hajóval kapcsolódtunk be a már akkor zajló és most is folyamatban levő személykeresési feladatokba” – tették hozzá.

Eltűnt személyek

Eközben a rendőrség a Police.hu-n az eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyek között tette közzé annak a két nőnek és három férfinak a fotóját, akiket még keresnek. A fotókat ide kattintva tekinthetik meg.

A Ripost legfrissebb információi szerint az egyik eltűntnek nyilvánított személy, a dévaványai V. Márton egy erdészeti szakközépiskola tanulója volt, tanulmányai során pedig kimagasló teljesítményt nyújtott. Olyannyira, hogy nem sokkal a tragikus baleset előtt hatalmas elismerést kapott az intézményétől:

április utolsó hetében megkapta az iskola legkiválóbb tanulójának járó díjat.

„Mártonnak már a nagypapája is vadászként dolgozott, így neki az erdészeti iskola nemcsak egy mellékes választás, hanem egyben életcél volt, mint ahogyan a vadászat is. Szabadidejét is a természetben töltötte: imádott a vadonban fotózni” – írja a portál.

A fiatal férfi, az iskolai elismerés átvételekor a Délmagyarországnak úgy fogalmazott: „Akkor nagyon sok időm volt otthon. Egy abszolút alapgépem van, azzal kezdtem el fotózgatni, ami nagyon sok időmet elvette. Volt olyan, hogy betelefonáltam az osztályfőnöknek, hogy nem tudok menni órára, mert kint ülök a nádasban és várom a kacsákat, hogy leszálljanak a vízre. Ezt mondanám hobbimnak, meg a vadászatot, de az meg ugye számomra nem hobbi, hanem egy életvitel, egy életforma.”

A lap információi szerint a hajón ülő, már megtalált áldozattal, a 20 éves B. Boglárkával is az iskolából ismerték egymást: a fiatal nő is az erdészeti technikum tanulója volt.

Büntetőeljárás

A Budapesti Rendőr-főkapitányság időközben büntetőeljárást indított a Duna verőcei szakaszánál bekövetkezett, illetve két ember halálával és öt ember eltűnésével járó motorcsónak-tragédia körülményeinek tisztázása érdekében – olvasható a Police.hu-n.