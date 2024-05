Hódmezővásárhely választ – ez lehet Márki-Zay Péter utolsó húzása

Nyitó- és belső képek: Grezsa István Facebook-oldala

Már több mint hat éve annak, hogy alaposan felfordult az élet a csongrád-csanádi megyei jogú városban, Hódmezővásárhelyen.

Az Almási István halálát követően megválasztott és hivatalba lépő Márki-Zay Péterről hamar kiderült, hogy csak ugródeszkaként tekint a városra, és országos politikai babérokra tör. 2022-ben már az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltjeként is próbára tette magát, de jelentősen alulmaradt mind Orbán Viktorral, mind Lázár Jánossal szemben. Azonban sem ez a hatalmas vereség, sem az nem szegte kedvét, hogy időközben valamennyi támogatója kihátrált mögüle.

Márki-Zay június 9-én három kihívóval mérkőzik meg újból a polgármesteri székért, köztük egykori beosztottjával, a HMSZ Zrt. volt igazgatósági elnökével, Kovács Pállal és a Mi Hazánk indulójával, Balog Norberttel.

A Fidesz-KDNP pedig április közepén jelentette be, hogy a 2019-ben már önálló jelöltként magát megmérettető Grezsa Istvánt indítja. A címzetes főorvos, aki már miniszteri biztosként is bizonyított, most újult erővel és egy szinte teljesen új csapattal lépett elő. A céljuk, – amennyiben bizalmat kapnak a választóktól – hogy kivezessék a várost abból a politikai zsákutcából, amelybe Márki-Zay vezényelte, és véget vessenek annak az évek óta tartó permanens kampánynak, amely nemcsak a közéletet, de a családok mindennapjait is megmérgezte. Interjúnk.