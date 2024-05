Ellenzéki polgármesterjelöltek Budapesten: alávágtak egymásnak a baloldali pártok, de ez csak taktika

Nyitókép: ellenzéki politikusok a 2024 február 25-i tüntetésen (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A határidő leteltével véglegessé vált, hogy kik indulhatnak a polgármesteri posztokért a fővárosi kerületekben. Bár az ellenzéki pártok az EP-választáson, egy kivételtől eltekintve, önállóan mérettetik meg magukat, az önkormányzati voksoláson eredetileg arra törekedtek, hogy lehetőleg egy kihívóval vegyék fel a versenyt a kormánypárti jelöltekkel szemben.

Ez azonban – sokakat meglepve –

még a biztosnak hitt kerületekben sem valósult meg.

Ráadásul még az utolsó pillanatban a nyakukba kapták Magyar Péter pártját, ami csak tovább bonyolította a helyzetet.

Cikkünkben kerületről-kerületre mutatjuk be, mennyire sikerült megvalósítani az ellenzéki összefogást, illetve milyen egyéb versenytársakkal kell még számolniuk a kormánypárti jelölteken kívül, akiket ebbe a felsorolásba nem vettünk bele.

***

Az I. kerületben például hiába bukdácsolt botrányról-botrányra a testületi többségét rég elvesztő párbeszédes V. Naszály Márta, végül a DK-MSZP-Párbeszéd trió mellett a Momentum és a Mindenki Magyarországa Néppárt is beállt mögé. Ám ebben a kerületben a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) bekavart, és saját jelöltet állított. A kerületben a Mi Hazánk és a Szanyi Tibor-féle ISZOMM is rajthoz állt volna, ám ők a végül kiszálltak a versenyből.

A II. kerületben viszonylag egyszerűbb a képlet, itt a DK-MSZP-Párbeszéd mellett az LMP és a Momentum is a jelenlegi szocialista polgármestert, Őrsi Gergelyt támogatja, akinek ellenzéki részről csak mi hazánkos kihívója lesz.

Hasonló a helyzet Óbudán, ahol az előbb említett pártok mellett a Jobbik–Konzervatívok is besorolt az MSZP-ből 2020-ban a DK-ba átülő jelenlegi polgármester, Kiss László mögé. Azonban itt sincs teljes egység, az MKKP a III. kerületben úgyszintén ráindul a baloldali jelöltre, akinek a lesz kihívója még a Mi Hazánk Mozgalomtól is.

Újpesten lesz jelölt bőven. A IV. kerületben nem indul újra a jelenlegi, a 2022-ben a Momentumból a DK-ba távozó Déri Tibor, a baloldal így Trippon Norbertet indítja. Lesz azonban jelöltje a Mi Hazánknak, a Jakab Péter-féle, A Nép Pártján Mozgalomnak, az MKKP-nak, sőt egy független jelölt is ringbe száll majd.

Pikó és Niedermüller sincs könnyű helyzetben

A Fidesz által vezetett V. kerületben a baloldali előválasztáson győztes, ám az induláshoz szükséges támogatást nagy nehezen összegyűjtő Juhász Pétert a DK, a Momentum, a Párbeszéd, Jakab Péterék és Márki-Zay Péter pártja is támogatja, a szocialisták azonban nem. Elindul a polgármesteri posztért a Miénk a Belváros Egyesület által támogatott Shmuck Andor és egy független jelölt szintúgy.

A VI. kerületben újraindul a jelenlegi momentumos polgármester Soproni Tamás, akinek neve mellett azonban több támogató párt nem lesz feltüntetve. Ő sem lesz azonban egyedül az ellenzéki oldalon, vele szemben indul a helyi MSZP-ből kizárt, jelenleg független képviselő Bálint György.

Erzsébetvárosban nem egyszerű a politikai matek: a jelenlegi polgármestert, Niedermüller Pétert a DK-MSZP-Párbeszéd mellett a Momentum is támogatja, de lesz még jelöltje az MKKP-nak és két helyi civil egyesületnek szintén. Utóbbiak egyike az a Lajos Béla, aki mögé idő közben beállt volna a Magyar Péter-féle Tisza Párt, azonban ebből végül nem lett semmi. Színesíti a képet, hogy a VII. kerületben elindul a kerület volt polgármestere, Hunvald György.

A VIII. kerületben az elmúlt hetekben igazi baloldali perpatvar alakult ki, miután

a jelenlegi polgármester Pikó András végletesen összeveszett a helyi MSZP-vel, amely végül önálló jelöltet indít ellene.

Pikóval szemben indul még mi hazánkos jelölt, egy a helyi szervezetek és a Magyar Szolidaritás Mozgalom által támogatott jelölt. Lett volna jobbikos és munkáspárti induló is, de az ő nyilvántartásba vételüket elutasították.

Zugló egy lőporos hordó

Ferencvárosban színes a paletta. A IX. kerületben a újraindult az elmúlt öt évben minden szövetségesével szakító Baranyi Krisztina, valamint a Magyar Szolidaritás Mozgalom és a Mi Hazánk Mozgalom jelöltje ugyancsak. Itt is feltűnt azonban egy korábbi polgármester, az egykori SZDSZ-es Gegesy Ferenc, akit a az MSZP, a DK, a Párbeszéd és a Jobbik–Konzervatívok helyi képviselői, valamint a Momentumból kilépett két képviselő kért fel az indulásra.

A fideszes Kovács Róbert által irányított X. kerületben is sokáig úgy tűnt, hogy a baloldali pártoknak végül egy jelöltjük lesz Mustó Géza személyében, de itt meg Magyar Péterék zavartak be egy saját jelölttel. Sőt a Munkáspárt és a Mi Hazánk is elindul a polgármesteri posztért.

Kőbánya mellett a Tisza Párt Újbudán is ráindult a közös ellenzéki jelöltre, jelenlegi gyurcsányista László Imre polgármesterre, aki mellett a Mi Hazánk Mozgalom is állított önálló jelöltet.

A XII. kerületben hiába szervezett előválasztást a baloldal, ebből csak még nagyobb bonyodalom lett. Hiába nyerte ugyanis meg a „versenyt” az MKKP-elnök, Kovács Gergő, a DK ezt nem vette figyelembe, így nem is álltak be mögé, ahogy a többiek sem. Igaz, végül önálló polgármesterjelöltet sem indítanak. Így Kovácson kívül a Szolidaritás és a Mi Hazánk jelöltje indul még Pokorni Zoltán helyének elnyeréséért.

Még az egyik baloldali fellegvárnak számító Angyalföldön sincs egység, a XIII. kerületben a sokadik ciklusát töltő szocialista Tóth Józseffel szemben az LMP indít saját jelöltet, Kanász-Nagy Máté személyében, de itt is lesz még jelöltje a Mi Hazánknak is.

Zuglóban jelenleg is áll a bál. Itt is lett volna előválasztás, de végül elmaradt, miután Horváth Csaba jelenlegi MSZP-s polgármester nem volt hajlandó ebben részt venni. Erre a Momentum és a Jámbor András -féle Szikra Mozgalom megállapodott, hogy a momentumos Rózsa Andrást indítják. Azonban az LMP sem akart kimaradni a versenyből, így ők is saját jelöltet állítottak, ahogy a Mi Hazánk is. Úgy néz ki azonban, hogy

a zuglói parkolási ügyben gyanúsítottá váló Horváth körül tovább izzik a levegő.

A helyi DK ugyanis ultimátumot intézett a pártjuk által egyébként támogatott polgármesterhez, nehezményezve, hogy a DK-s képviselők körzeteiben az Összefogás Zugló Egyesület jelöltjei is indulnak. Ezzel pedig az a bajuk, hogy az egyesület a szocialisták egykori helyi erős emberéhez, Tóth Csabához köthető.

Rákosmentén és Pestszentlőrincen is bőven lesz jelölt

Talán a XV. kerület az egyetlen, ahol nem kell baloldali kihívóval számolnia a jelenlegi DK-s polgármesternek, Cserdiné Németh Angélának, akinek ezzel együtt lesz független és egy mi hazánkos kihívója is.

A fideszes Kovács Péter vezette XVI. kerületben végül szintén egy baloldali jelölt lesz, Csizmazia Ferenc, de a jelenlegi polgármester mellett indul Mi Hazánk is.

A XVII. kerületben is bőven van polgármesterjelölt. A jelenlegi fideszes városvezető Horváth Tamás ellen Lukoczki Károlyt indítja a baloldal, de a Momentum, a Munkáspárt, a Mi Hazánk és végül Magyar Péterék is saját jelölttel rukkoltak elő. Sőt, lesz még egy helyi szervezet által támogatott jelölt úgyszintén.

A XVIII. kerületben szintén jelöltdömping van. A baloldal által támogatott jelenlegi polgármester, a 2020-ban a szintén az MSZP-ből a DK-ba átülő Szaniszló Sándornak a kormánypártin kívül összesen hat kihívóval kell majd megküzdenie. Lesz ugyanis jelöltje a Munkáspártnak, az LMP-nek, a Tisza Pártnak, a Mi Hazánknak, a Nép Pártjánnak, és a Megoldás Mozgalomnak is.

Ehhez képest sokkal kevesebben vannak Kispesten. A szocialista Gajda Pétert a Momentum és az LMP is támogatja, rajta kívül csak a Mi Hazánk tudott jelöltet állítani az ellenzéki térfélen.

A XX. kerületben a jelenlegi polgármester, a Fidesz-KDNP által támogatott Szabados Ákosnak négy kihívója lesz, ellene a DK-s Fekete Katalint indítják a baloldali pártok, de itt a Mi Hazánk mellett például a Jobbik–Konzervatívok ugyanicsak indít önálló jelöltet, ahogy a Szolidaritás színeiben ringbe száll a volt DK-s alpolgármester, Nemes László is.

Csepelen is lesz kiből választani, a Fideszből kizárt jelenlegi polgármester, Borbély Lénárd a saját egyesülete támogatásával indul újra, míg a DK-MSZP-Párbeszéd és Momentum Dukán Andrást. Lesz jelöltje a a Nép Pártjánnak, a Szolidaritásnak és egy helyi szervezetnek ugyancsak.

Budafokon a fideszes Karsay Ferenc ellen is négyen indulnak a polgármesteri posztért. Itt is volt perpatvarral vegyített baloldali előválasztás, amit végül a DK helyi képviselője, Perlai Zoltán nyert, így ő lett az ellenzéki közös jelölt. De rajta kívül a Mi Hazánk, a Szolidaritás és egy helyi egyesület is rajthoz áll a kormánypártok mellett, természetesen.

Soroksáron a jelenlegi független polgármester Bese Ferenc ellen baloldalról a momentumos Ritter Ottó indul, de itt is lesz még egy független jelölt és mi hazánkos is.