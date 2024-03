A DK és a Momentum mindent bevet, hogy megkaparintsa magának Budafok-Tétényt

Ez alól kivétel a XXII. kerület, ahol képtelenek voltak egymással zöld ágra vergődni, ezért ott előválasztást tartanak március 21-24. között, amelyen az a tét, hogy ki legyen a közös polgármesterjelöltjük. Korábban a két párt azon is sokáig vitatkozott, hogy amennyiben bárhol lesz előválasztás, azt milyen formában bonyolítsák le. A DK ragaszkodott ahhoz, hogy csak személyesen lehessen leadni a voksot, hivatkozva arra, hogy a „rendes” választáson is csak így lehet részt venni, a lilák pedig kötötték az ebet a karóhoz, hogy ha már a 21. század 20-as éveiben járunk, ez történhessen online formában is.

Persze a valódi motivációk nem ezek voltak, hanem az, hogy

a DK szimpatizánsai döntően az idősebb korosztályból kerülnek ki, ők pedig nehezebben kezelik ezeket a ketyeréket,

mint a momentumos fiatalok. Érdekes, hogy ebben a kérdésben is Donáthék győztek, eszerint mindkét módon lehet majd szavazni. Az előválasztás regisztrációhoz kötött lesz, lakcímkártyát és személyi igazolványt kell majd befotózni vagy bemutatni a pultoknál.

Persze nem véletlen, hogy mindkét párt ragaszkodik a saját emberéhez, hiszen 2019-ben csak nagyon szoros küzdelem után dőlt el a verseny a fideszes Karsay Ferenc javára, így az ellenzéki pártok nyerhetőnek tartják Budafok-Tétényt. Négy és fél évvel ezelőtt a kormánypárti politikus alig több mint egy százalékponttal (48,15-46,82), 312 szavazatnyi különbséggel győzött csak a momentumos Havasi Gáborral szemben; volt egy civil jelölt is, aki 1181 voksot (5,03 százalék) kapott, tehát az ő indulása érdemben befolyásolta az eredményt.

A Momentum most is Havasival száll ringbe, aki az elbukott választás után bekerült a Fővárosi Közgyűlésbe

– listáról a XXII. kerületi képviselő-testületbe is bejutott, de ő inkább a budapesti karrierre mondott igent –, ahol egészségügyi tanácsnoki pozícióhoz jutott. Ebbéli tevékenységéről nem sokat tudhatott meg az egyszeri választópolgár, a neve azonban mégis ismert lehet azoknak, akik valamilyen szinten nyomon követték a budapesti belpolitikát. Ő volt ugyanis az elnöke annak rossz emlékű vizsgálóbizottságnak, amely éveken keresztül reménytelenül kutakodott az elmúlt 20-25 év fővárosi korrupciógyanús ügyei után, de végül semmi érdemleges eredményre nem jutott a testület.