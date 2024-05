Elkezdődtek a baloldal választási látványberuházásai: közel százmillió forintból épül húsz méter zebra, csigalassúsággal

Nyitókép: Ebben a pécsi kereszteződésben létesít új gyalogátkelőt a baloldali városvezetés, közel 41 millió forintért. Fotó: BAMA

Feljelentést tett ismeretlen tettes ellen Hoppál Péter, Pécs fideszes országgyűlési képviselője „a tízszeresen túlárazott, 1 milliárdos összköltségű pécsi baloldali zebra beruházás ügyében különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés alapos gyanújával.” – olvasható a képviselő Facebook-bejegyzésében.

Zebra-botrány Pécsen

Alighogy véget ért Pécs egyetemi városrészében az a folyamatos dugókat és közlekedési káoszt okozó zebraberuházás, amely mintegy hét hónapig tartott, hamarosan kezdetét veszi egy újabb:

Pécs baloldali vezetése közel 41 millió forintot költ egy tízméteres gyalogátkelőhely létesítésére

– számolt be a BAMA. A helyi lap felidézte: a Péterffy Attila baloldali polgármester által vezérelt bicikliutas, részbeni felújítást is magában foglaló, pár száz méteren zajló projektre hat hónapot kapott a kivitelező, de képtelen volt ennyi idő alatt befejezni a munkát, így azt még megtoldották egy hónappal. A lezárások miatt folyamatosak voltak a dugók a környéken, miközben a helyeik elmondása szerint a munkások csak lézengtek az építkezésen.

A BAMA azt is felidézte, az elmúlt négy esztendőben a pécsi baloldali önkormányzat szinte semmit nem tett annak érdekében, hogy a 2019-es választási ígéreteiket betartsa, a választáshoz közeledve azonban elfogta őket a pánik, hiszen számukra – a folyamatban lévő hat büntetőügy miatt – akár egzisztenciális kérdés is lehet az, hogy minél tovább megőrizzék a hatalmukat, ezért még a zebra építést is bedobják az utolsó pillanatokban.

Ennek következménye, hogy az értelmetlen korlátozásokba és forgalmi káoszba belefáradt pécsiekre egy újabb zebraberuházás vár, amelynek 40,7 millió forintos költsége meghaladja a főváros egyik legforgalmasabb csomópontján – szintén csigalassúsággal készülő – gyalogátkelő költségeit is.

Az egyik legpikánsabb helyszín Pécsen a Kürt utcai létesítés, ahol egy 10 méteres gyalogátkelőhelyre füstölnek el 40,7 milliót. Péterffy Attila és csapata ezt olyasmikkel próbálta megmagyarázni, hogy egy üvegkerítést kell készíteni, megfelelő szélességű járdát kell kialakítani, egy lámpatestet felállítani, süllyesztett szegély is kell, valamint a gyengénlátók számára megfelelő kövezet kell, illetve közműveket áthelyezni az érintett szakaszon.

A 40,7 milliós összeg azért is tűnik erősnek, mert az érintett zebrát amúgy egy T-alakban végződő, STOP-táblával is ellátott kereszteződéshez telepítik, ahol amúgy is 30 km/órás sebességkorlátozás van – ismertette a helyi portál.

A BAMA által megkérdezett szakember szerint mindennel együtt sem kerülhetne többe egy ilyen beruházás 20 millió forintnál.

Budapesten is lassan készül a méregdrága zebra

Április 19-e óta zajlik Budapesten, az Astoriánál a régóta várt gyalogátkelőhely építése, a munkálatokkal összefüggő útszűkülettel, sávelhúzásokkal és dugóban araszolással viszont egészen május 30-ig együtt kell élnie az erre autózóknak, a torlódások miatt megnövekedett károsanyag-kibocsátással pedig az itt élőknek.