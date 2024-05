Egyre dagad az újpesti DK-s alpolgármester körüli botrány, íme az újabb részletek

Nyitókép: Trippon Norbert, a Demokratikus Koalíció újpesti alpolgármestere. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt.

A Magyar Nemzet információi szerint több tízmillió forint értékben valóban fiktív számlákat vásárolt egy számlagyáras bűnszervezethez tartozó cégtől Trippon Norbert felesége, hogy ezzel legalizálja családi házuk felújítását. Habár politikai leszámolásról beszélt az ügy kapcsán Trippon Norbert, a költségvetési csalás gyanújával zajló nyomozás során nemrég bizonyító erejű adatok jutottak a nyomozók birtokába a Magyar Nemzet szerint. Ennek keretén belül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) házkutatást tartott, majd iratokat foglalt le az újpesti DK-s alpolgármester és felesége házánál,

mivel Tripponék házának felújítása az adatok szerint közpénzből történhetett.

De mi is történt konkrétan? A történet előzménye, hogy egy számlagyáras bűnbandához kapcsolható céggel, a Motingatlan Kft.-vel és az alpolgármesterrel kapcsolatban az adóhatóságnál egy ismeretlen személy tett bejelentést. Eszerint a Motingatlan jelentős összegű, vélhetően fiktív számlákat állított ki Trippon feleségének. A bejelentő megjegyezte, hogy ezek a számlák az alpolgármester családi házának felújításáról szóltak, csakhogy tudomása szerint a kivitelezést nem is a Motingatlan, hanem a SZIN-KER Építő Kft. végezte. A bejelentő azt is közölte az adóhatósággal, hogy tudomása szerint Trippon ezeket a fiktív számlákat a Motingatlannak saját bankszámlájáról, átutalással egyenlítette ki.