Zsidózó jobbikos indul az önkormányzati választáson

Az önkormányzati képviselői pozíciókért is komoly csata bontakozik ki.

Egy ökölbe szorított emoji melletti „Tegyünk rendbe Pesterzsébetet! “ szlogennel röffentette be kampányát Juhák Tamás is, aki eddig is a Jobbik színeiben volt a kerület önkormányzati képviselője, ezen pedig a jövőben sem szeretne változtatni.

A 6. választókörzetben induló Juhák ismerős lehet olvasóinknak, ugyanis ő volt az, aki korábban kis híján belebukott az antiszemita-botrányába. A Mandiner birtokába jutott korábban Juhák több Facebook-bejegyzése, amelyekben a politikus nem egyszer nyilvánosan zsidózott.

Isten éltessen, drága zsidó származású barátom!”

– köszöntötte fel egyszer ismerősét a jobbikos önkormányzati képviselő, míg máskor azt írta: „boldog neved napját, te zsidó!”.