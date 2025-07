A Kúria rábólintott a népszavazásra: plusz munkaszüneti napot vezethetnek be

A kezdeményezés szerint a választópolgárok arról nyilváníthatnak véleményt, „egyetértenek-e azzal, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen”. A részletes indoklás a Magyar Közlöny hétfő esti számában jelent meg.

A Jobbik már második alkalommal próbálkozott a kérdés beterjesztésével. 2024-ben a Kúria még elutasította a hasonló témájú népszavazási kezdeményezést, akkor egy hosszabb, összetettebb kérdésben kívánták megszólítani a választókat.

Balassa Péter, a Jobbik politikusa májusban úgy fogalmazott: „2022 óta hét alkalommal nyújtottam be a törvényjavaslatot, és minden alkalommal leszavazta a kormánypárti többség. Ez is mutatja, hogy már az élelmiszerláncok is családbarátabbak a valóságban, mint a magát ezzel a jelzővel illető Fidesz-kormány.”

A döntés értelmében a következő lépés a szükséges számú aláírás összegyűjtése, amely után kiírható a népszavazás a szenteste munkaszüneti nappá nyilvánításáról.

Nyitókép: JENS KALAENE / dpa-Zentralbild / dpa Picture-Alliance via AFP

***