Vitézy Dávid: „A két nagy pártpolitikai tömb próbálja a szokásos Orbán-Gyurcsány felállásba helyezni a versenyt és én útban vagyok” (VIDEÓ)

Itt Vitézy megjegyezte, hogy Tarlósnak Karácsony Gergely regnáló főpolgármesterről egy rossz mondata nem volt. Ezután beszélt arról, hogy Tarlós István egykori főpolgármester

személyeskedő megjegyzéseit már tíz éve hallgatja.

„A nagy nyilvánosság előtt is megtette ezeket” – mondta. Vitézy a beszélgetés során kitért arra is, hogy Tarlós István hónapokkal ezelőtt azt vizionálta, hogy nem lesz a Fidesznek jelöltje Budapesten. Erről még a Hír TV-ben is beszélt. Akkor azt nyilatkozta, hogy a nagyobbik kormánypárt majd beáll ő mögé.

De ez nem így lett. Tarlós István ráadásul elmondta az interjúban, hogy

minden sejtjével és porcikájával Szentkirályi Alexandrának drukkol”

– húzta alá.

Meg szeretné meghaladni azt a háborút, ami Budapesten zajlik

Majd felhívta arra is a figyelmet, hogy Tarlós István is elmondta, hogy szerinte nem fog visszalépni Szentkirályi Alexandra.

„Nyilván értem azt, hogy

Karácsony Gergely minden jelöltetet, aki kihívója, és minden témát a Fidesz, nem Fidesz tengelyre próbál berakni.

Azt gondolja, hogy így van Budapesten többsége, ha a konkrét szakmai teljesítményéről, beruházásokról vagy épp a 3-as metró kocsifelújítását kezelte, akkor már nem ilyen egyértelmű a helyzet” – sorolta Vitézy Dávid.