Fotó: MTI/Balogh Zoltán

„Tisztelt Főpolgármester úr! Kedves Gergő! Ha nem menekülnél újabb és újabb kifogásokkal a főpolgármester-jelölti vita elől, akkor Facebook-kommentek helyett élőben is meg lehetne ezeket beszélni. Lenne miről beszélni.

Először is: az elektronikus jegyrendszer rég készen lenne, ha a BKK-ban 2014 után tudtuk volna folytatni a munkát és nem távolítanak el Tarlósék minket pont az orosz metrók miatt, amiket most olyan vehemensen veszel védelmedbe. A jegyrendszernél nem az általam aláírt szerződés, hanem a Tarlós által hozott következő BKK-vezetés teljes bukása és kétes eljárása, a szerződés sokszoros módosítása okozta a projekt kisiklását sok évvel a távozásom után. Minden vizsgálat erre jutott, senki soha nem állapított meg mást. Ezt te is jól tudod, 5 éve még magad is így gondoltad, akkor még épp zseninek neveztél a BKK élén végzett munkámra hivatkozva. A fővárosi vizsgálóbizottság minden kérdésére válaszoltam írásban, amit készséggel elfogadtak és megköszöntek – pontosan olyan színvonalon vezeted félre a követőidet ezügyben is, ahogy az orosz metró kapcsán.