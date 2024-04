Nyitókép: MTI/Kallos Bea

„Van abban valami arcpirító, hogy azok, akik egy kormányban üldögéltek a budapestieknek kárt okozó orosz metrókocsik beszerzésén nyerészkedő mai honvédelmi miniszterrel, most ezzel kampányolnak, a Fidesz A és B jelöltje, szép összhangban. Ami történt, az ő saruk, az ő szégyenük. Megoldanunk meg persze ezt is nekünk kell.

Az ügyben feljelentést tettünk, kár, hogy a magyar igazságszolgáltatás olyan, amilyen, erről éppen az elmúlt hetekben kaptunk világos képet. És kár az is, hogy Vitézy Dávid az őt érintő vizsgálatokban nem vigéckedett, hiszen a fővárosi vizsgálóbizottság a 7,5 milliárd forintos közvetlen kárt okozó e-jegyrendszer ügyében többek közt azért nem jutott sokkal előrébb, mert Vitézy Dávid nem válaszolt a bizottság kérdéseire. Sok károkozásukat kell rendbe tenni.

Azon dolgoznak például a BKV szakemberei, hogy megtalálják azt a műszaki megoldást, ami egyszerre garantálja a metrókocsik biztonságos üzemelését és klimatizálását. A közbeszerzési eljárás jelenleg tárgyalási szakaszban van, mindez 9,6 milliárd forintba kerül. Ez sajnos nem megy az oroszokkal való egyeztetés nélkül, ám mivel a cég időközben hadiüzem is lett Putyin Ukrajna elleni agressziója miatt, a kommunikáció finoman szólva is nehézkes. Tudják, ez az a háború, amit az a kormány, amiben a két államtitkár üldögélt, relativizálni próbál. Ők vidáman üzletelnek az oroszokkal, de azt megakadályozták, hogy a főváros az oroszok kötbére terhére fejlesszen. Így aztán folyamatban van a per is az orosz Metrowagonmash ellen első fokon a Fővárosi Törvényszék előtt, a jelenlegi követelés mintegy 100 millió euro és 243 millió forint, továbbá ezen összegek kamatai.

Amikor kellett volna, csendben lapítottak, most hogy kampány van, hangoskodnak. De a budapestieket úgysem fogják becsapni megint.”