Persze, drága zöld balosok, szedjétek ki az erőszakos olasz antifát a börtönből, nem kértek mellé pár gyilkost vagy erőszakolót még?

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

Van ez az Ilaria Salis nevű nő, aki a kelleténél sokkal többet szerepel a sajtóban, és aki ahelyett, hogy szépen elgondolkodna a rácsok mögött, megérte-e magyar embereket agyba-főbe verni,

most épp politikusi pályára készül.

De kezdjük az elején: Ilaria tavaly több felebarátjával együtt azért utazott Magyarországra, hogy az antifa tagjaként magyar embereket verjen szét. Akár puszta ököllel, akár valamilyen eszköz segítségével, mintegy a szabadság jegyében.

Aztán jött a nagy meglepődés, amikor kattant a bilincs és hirtelen a rácsok mögött találta magát. Gyorsan inába szállt a nagy bátorsága, amikor az év elején megkezdődött a pere a Fővárosi Törvényszéken, persze a fotósok felé azért sikerült egy nagyot mosolyognia. The show must go on, a színjáték folytatódott, érkeztek a könnyek, hogy jaj, attól fél drága antifa barátnőnk, hogy nem fog szabadulni a börtönből, hüpp-hüpp, aztán jött a mese az áldatlan állapotokról a börtönben.

Egerek, galambok, poloskák, láncok, rossz bánásmód, verések, mindent láttunk ott, az egy olyan hely, ami nem evilági, tele rossz dolgokkal. És ő attól fél, hogy örökre ott marad”

– blöffölte a nő apja.