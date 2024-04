Nagy Ervin szerint Magyar Péter a „legnagyobb ígéret”

Nyitókép: MONIKA SKOLIMOWSKA / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

A Mandiner pénteken beszámolt róla, hogy Magyar Péter szombatra ismét tüntetést szervez. Időközben az is kiderült, hogy Molnár Áron is részt fog venni Magyar Péter szombati tüntetésén. „Igen, ott leszek, színpadon leszek, de nem valószínű, hogy most szavalni fogok” – ezt már már Nagy Ervin árulta el a Népszavának adott interjúban. A színész számára nem ez az első Magyar Péter által szervezett tüntetés amin részt vesz.

„Én mindig fel fogok tűnni. Magyar Péter mellé álltam. Én azért vagyok itt, mert én egyetértek azokkal, a dolgokkal amiket ő gondol, és nem véletlenül voltam ott március 15-én, és ott leszek mindig most már mellette.

Én bízok benne maximálisan és a legnagyobb ígéretének tartom a magyar demokráciának”

– mondta korábban a színész.

Nagy Ervin szézezer embert vár

A Népszavának most arról beszélt Nagy Ervin, hogy szerinte ezen a szombati tüntetésre százezer ember fog eljönni. A színész szerint „Megállíthatatlanok az emberek, külföldről is irgalmatlan sokan jönnek csak ezért haza.”

De kitért arra is: „nem azért megy előre ez a szekér, mert iszonyú pénzt költünk a Facebookon, hanem az emberek egymásnak adják át az információt, minden tiktoker, és youtuber az igazságérzete által vezérelve »dolgozik« nekünk, egy fillérünkbe nem kerül ez a történet” – mondta a színész.

