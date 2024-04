NoÁr is ott lesz Magyar Péter szombati tüntetésén

Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, nem történt semmi meglepő azzal, hogy Molnár Áron is beállt Magyar Péter mögé. Molnár Áron csütörtökön a TikTok-oldalán rá is erősített, közölte: részt fog venni Magyar Péter szombati tüntetésén.