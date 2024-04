Megjelentek a tervezet részletei, mutatjuk, mire kellhet figyelnie az autósoknak

A tervezet lehetővé tenné, hogy a B kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezők egyszerűbben szerezzenek C és CE kategóriás jogosítványt. A rendelettervezet módosítaná a rutinvizsgák korhatárát is, engedélyezve a C és CE kategória esetén a 18., míg a D kategória esetén a 21. életév előtti vizsgázást. Ugyanakkor a forgalmi vizsgáknál továbbra is érvényben maradnának a korhatári kötelezettségek.