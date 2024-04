Nyitókép: Facebook

Őrsi Gergely pár napja mutatta be a Facebookon, hogy milyen képviselőjelöltekkel vág neki a június 9-i önkormányzati választásnak. Az igazán szemfüles olvasóknak feltűnhet, hogy a képről hiányzik Perjés Gábor, aki jelenleg is önkormányzati képviselőként tevékenykedik a második kerületben, de a közvélemény onnan ismerheti, hogy ő volt az, aki – bár a vagyonnyilatkozata szerint csupán egymillió forintnyi megtakarítással rendelkezett, – mégis összesen több mint félmilliárd forintot fizetett be a Karácsony Gergely főpolgármester nevével fémjelzett 99 mozgalom számlájára 2021-ben és 2022-ben.