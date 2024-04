Országos főépítész: Új városrészekre van szükség Budapesten

Mi a helyzet az agglomeráció településeivel?

Jó példák erre a Budapest környéki települések, amelyeket külön is megvizsgáltunk. Azt tapasztaltuk, hogy csak az agglomerációban még mintegy 2,5 millió négyzetméteren tudnának a szigorú szabályok mellett is építeni, mégis olyan területeken épülnek új házak, ahol nem biztosítottak a feltételek. Így ezen a területeken is szigorítunk, és csak úgy kaphat építési és használatbavételi engedélyt egy épület, ha rendelkezik megfelelő közműkapacitásokkal.A beépítéseket mindezen felül még a kötelező és vétójoggal rendelkező tervtanácsi rendszer is felügyelni fogja.

Itt szeretném kihangsúlyozni az Országos Építészeti Tervtanács működését, ami a nagyobb fejlesztések esetén már 2022. szeptembere óta így jár el.

Az elmúlt mintegy másfél évben a beérkező tervek mintegy 60 százalékét küldtük vissza átgondolásra.

Ezzel azt üzentük a tervezőknek, hogy figyeljenek oda, hogy milyen a természeti környezet, a szomszédban milyen épület van, hogy milyen identitás teremtő épületei vannak az adott falunak vagy városnak, és azokhoz illeszkedjenek az új építésűek is. A maximális beépítést meghatározó paraméterek nem azért vannak, hogy azokat kötelezően kitöltse egy épület vagy épületcsoport. Az építési hagyományoknak, a táj karakterének erősebb tervezési szempontnak kell lennie, mint pusztán a kubatúrát megadó határvonalaknak.

Lánszki Regő építészeti államtitkár. Fotó: Építészeti és Közlekedési Minisztérium

Az Országos Építészeti Tervtanács jelentőségét és az összetételét a 2022. szeptember 1-jével erősítették meg. Húsz komoly referenciával és háttérrel rendelkező építészt és tájépítészt kértek, hogy vegyenek részt ebben a munkában. Az azóta eltelt másfél évben több mint kétezer tervet vizsgáltak meg, és biztosítottak minőségi hálót, melynek célja, hogy „ne épülhessen meg akármi akárhol”. Most szükségessé vált a részbeni frissítés, annak érdekében, hogy az új tagok által új nézőpontok és szemlélet is helyet kapjon. A jövőbeli tervek szerint ezt a másfél – két éves tendenciát tartani kívánják, ez a szakma minél szélesebb körű bevonását is segíti és a Tervtanács frissességét is fenntartja.

Egyre több szó esik a településeket körülvevő zöld gyűrűkről. Ez pontosan mit takar?

Különösen az agglomerációban és a Balaton-felvidéken – elég csak Őrbottyánt, Veresegyházát, Szadát, vagy Balatonfüred, Csopak és Paloznak környékét megnézni – de az egész országra igaz az, hogy eltűntek a településeket körülvevő zöld területek. Az 1938-as építési szabályozásban egy 200 méteres, úgynevezett zöld gyűrűt rendeltek el. A várostervezésnek persze eleve alapja, hogy

egy falu vagy város akkor tud jól működni, ha megmarad a saját identitása, karaktere,

sűrűsége és térszervezése és ahogy elhagyjuk a határát, egy egészséges, természeti környezetet találunk.

Olyan kisebb, Budapest környéki községekre és kisvárosokra is gondolhatunk, mint Biatorbágy, Páty vagy Etyek, melyeknek megvan a maguk építészeti stílusa, közössége, amit a lakosság összetétele alapján történelmileg kialakult. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a peremterületeiken nagy lakóparkok és társasházak épültek, melyek ebből a környezetből igencsak kitűnnek, és megváltoztatták a települések karakterét és a települések ezen pontokon elkezdtek öszeérni. Mind Nyugat-Európában, mind a világ több más pontjain láthatjuk, hogy vannak törekvések arra, hogy küzdjenek az összenövések ellen több-kevesebb sikerrel. Nem csak kisebb városok vagy falvak esetében, de például Washingtonban is a magasépületek vagy felhőkarcolók szomszédságában egy szabályoztási vonallal elvágva nem csak hatalmas parkok terülnek el, de véget is ér a városhatár. Nálunk erre az elmúlt mintegy 50 évben nem figyeltek, és összenőttek a települések. Ez az ott élőknek az egészséges környezethez való jogát veszi el. Az épített és zöld környezetünk egyensúlyát helyre kell állítanunk.

Az említett változások miként fogják érinteni az építkezési vállalkozókat?

Az elmúlt 30-40 évben nem véletlen alakult ki ez a folyamat, hiszen úgy tűnhet sokkal olcsóbb egy külső, szántóföldi területet belterületbe vonni, szabályozni és építkezni. De ez csak a látszat, mert bár az építés pillanatában ez takarékosabbnak tűnik, de később, amikor vizet kell oda vezetni, meg kell oldani a szennyvíz kérdését vagy elektromos áramot és gázt kell oda vinni, és mindezek mellett a humán infrasturktúrát is ki kell építeni, akkor derül ki nem éri meg jobban. Idővel ugyanis óvodákat, bölcsődéket, orvosi rendelőket, iskolákat kell létrehozni egy-egy ilyen zónában. Ezek pedig komoly költségek, amelyeket ha összehasonlítunk azzal, mint ha belterületen építkezünk, akkor a mérleg nyelve mégsem arra billen, hogy a külterületi fejlesztés az olcsóbb. Tehát az építkezési vállalkozókat, akiket csak a beruházás, az ottani profit érdekel, első körben mindez negatívan érinti. De ha a település egészét nézzük, akkor úgy gondolom, hogy a szigorítás összgazdasági szempontból is kedvező hatású az életminőségről nem is beszélve.

És még van erre pár hónapjuk még inkább felkészülni, mivel a beépítési tilalom októbertől lép életbe.

A törvényt másfél évvel ezelőtt kezdtük el egyeztetni. Az elfogadását egy komoly, társadalmi egyeztetés előzte meg. Egyeztettünk építészekkel, kamarákkal, önkormányzatokkal, kiemelten tanácskoztunk az ingatlanfejlesztői kerekasztallal is, és külön az építési beruházókkal, fejlesztőkkel. Ez nem egy hirtelen jött ötlete a kormánynak, hanem egy alaposan előkészített, koncepció mentén kidolgozott törvény. A parlament 2023. december 12-én fogadta el, és szándékosan hagyunk felkészülési időt, a változások pedig 2024. október 1-jétől lépnek életbe. Így bőven van ideje mindenkinek megnézni, hogy hova és mit szeretne építeni. Mi pedig velük egyeztetve nyárig kidolgozzuk a kormányzati végrehajtási rendeleteket, ahol ezeket tovább pontosítjuk.

A hazai településképi helyzet nem tűrt további halasztást.

Miként lehet új életet lehelni a barnamezős területekbe?

Vannak azok a területek, amelyek korábban a városon kívül vagy annak a peremén helyezkedtek el, ezek a 19. és 20. században jellemzően logisztikai vagy ipari területek voltak, azonban a technológiaváltás vagy területhasználat változás miatt ezeknek a jelentős része használaton kívül van, városképi tájseb, hiszen nincs már szükség például a Belvárosban gázgyári működésre, hatalmas MÁV által használt rendezőpályaudvarokra, vagy vegyi gyárakra. Ma Magyarországon mintegy 120 ezer hektár ilyen terület van, jellemzően időközben a városok növekedése okán már belső városrészeken találhatóak felhagyottan, szennyezetten.

Ezek a területek azok, amelyek alkalmasok arra, hogy városközponti, alvárosközponti szerepet töltsenek be

miután a megtisztításuk, rekultivációjuk megtörtént. Ezzel elkerülhető, hogy újabb zöld területek vonjunk művelés alól ki. Nem véletlen használjuk a barnamezős területek fogalmát. Az elmúlt időszakban is volt erre törekvés, hogy az állam ezeket felkarolja, többek között adókedvezmények biztosításával. A még fennálló rendszer értelmében, ha valaki ilyen területet vásárolt, akkor az úgynevezett rozsdaövezeti bizottsághoz kellett fordulnia, és véleményeztetnie azt, hogy ez a terület megfelel-e ezeknek az elképzeléseknek, ez részben üzleti kockázat, részben meg beindult a lobbi kérés. Mi a következő két évben készítünk egy úgynevezett barnamezős katasztert, melyben feltűntetjük, hogy pontosan melyek ezek a területek, így már a vásárláskor világos lesz, hogy az adott terület oda tartozik-e és ez lesz az alapja a támogatásoknak. Így arra ösztökéljük a beruházókat, hogy itt fejlesszenek. A törvény egyik princípiuma is a barnamezős területek újbóli kihasználása. A városi zárvány területek rendezésének kérdése kell hogy meghatározza, a következő évtizedeket, legyen szó akár ipari területekről, akár egyéb zárt tömbökről.

Egyre több szó esik az úgynevezett 15 perces városokról. Ez azt jelenti, hogy mind a kisebb városokban, mind egy fővárosban, hogy megközelítőleg 15 percen belül elérhető távolságban van gyalogosan bolt, iskola, gyógyszertár vagy könyvtár. Megvan az a fajta életminőség, hogy nem kell mindezekért autóba ülni, terhelni az úthálózatot. Budapesten az elmúlt évtizedekben különféle zónák jöttek létre. Van egy úgynevezett „irodafolyosó”, ahol az irodaépületek sorakoznak egymás mellett, míg a belvárosba koncentrálódik a kereskedelem és a kulturális intézmények döntő többsége. „Ez azonban nem egészséges, mert aki a város peremén lakik, – legyen az Csepel, a Havanna-lakótelep vagy Békásmegyer – és szeretne eljutni egy színházi előadásra, akkor autóba kell ülnie, nagyobb távot meg kell tennie. Ez azonban nem jó. Ezeket a szolgáltatásokat és funkciókat kell kibővíteni és áthelyezni a helyi városközpontokba, amiket újra élettel kell megtölteni vagy ahol nem volt ki kell alakítani” – hangsúlyozta az építészeti államtitkár. A városon belüli kötelező forgalmat csökkenteni lehet így és az úgynevezett „ellentétes irányú” forgalmat elősegíteni. Ez nem csak a helyi életminőséget növeli, de a teljes város közlekedi leterheltségét is jelentősen csökkenti.

Fotó: Lánszki Regő Facebook-oldala

Ezek közül manapság a legtöbbet a rákosrendezői beruházásról hallani. Jelenleg hol tart ez a folyamat?

A rákosrendezői terület kiemelt jelentőséggel bír: Budapesten nincs még egy ilyen hatalmas barnamezős terület. Több mint harminc éve megszűnt ott az elosztó pályaudvari működés, mikor a józsefvárosi pályaudvar átvette ezt a szerepet. Ilyen funkcióra a jövőben nem lesz szükség. De mi történt az elmúlt 34 évben? Amellett, hogy a pályaudvart és környékét magára hagyták még a felszín felett található szennyezéssel sem foglalkoztak. Jelenleg tele van szeméttel. Csak az elmúlt időszakban 170 ezer köbméter veszélyes hulladékot vittek oda, de ezen felül még lakókat is odaköltöztettek. A jelenlegi helyzet nem csak látványban és használatban káros, hanem az emberi egészséget is veszélyezteti. Mindez nemcsak Rákosrendezőre igaz. Hasonló a helyzet a Hajógyári-szigeten vagy a Népszigeten, de Józsefvárosban, Csepelen. sőt még a XI. kerületben is több olyan pillanatnyilag kihasználatlan, már-már életveszélyes csarnok és épület áll, melyekkel kezdeni kell valamit. Ezért kell előtérbe helyezni ezen területek fejlesztését, amiről már beszéltünk. Mi mindenesetre most nekiálltunk kitakarítani Rákoserendezőt, hiszen ez az első lépés.