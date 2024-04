Lerántja a leplet a balos influenszerek kommunista hátteréről a történész (VIDEÓ)

Mező Gábor szerint Cyláról a kutya nem tudná, hogy ki volt az anyja meg az apja, ha ő maga nem pojácáskodik egy viszonylag ismert műsorban,

ahol teljesen lazán elmesélte, hogy a ‘80-as évek milyen vidáman élt. S ha nem is élt Franciaországban, de a nyarakat a Riviérán töltötte” – idézte fel Kajdi, többek között a Partizánnak adott interjúját a történész, aki szembe állította ezt a magyar valósággal, ahol sokan Nyugatra sem jutottak el, sőt, mi több, „volt, akinek az apja börtönben ült. (...) A nyolcvanas években itt kommunista diktatúra volt. Elég nagy ostobaság azzal kérkedni, hogy valaki milyen jól élt” – hangzott el.

Cyla ráadásul azt is „lazán” elárulta, hogy az édesapja az Interagnál dolgozott, ami Mező megfogalmazása szerint „az egyik legsötétebb hátterű állambiztonsági, külkeres cégnél, melynek a vezetője Gerő László volt”. Az édesanyja pedig a Vasas szakszervezet nemzetközi osztályán dolgozott, „olyan pozícióban, ahova akárki nem kerülhetett” – tette hozzá az újságíró.

„Összenő, ami összetartozik”

A történész-kutató később kérdésre válaszolva leszögezte, hogy

a baloldali influenszerkedés „papírforma”.

„Már az is hálás, hogyha valaki ilyen háttérrel nem politizál. Nagyon sok olyan lehet, aki milliárdos vagy milliomos abból a tőkéből, amit a szülők akkor összelopkodtak vagy összeszedtek a ‘80-as években, de nem ismerjük őket, mert nem keresik a reflektorfényt” – jegyezte meg.

A történész később arra is kitért, hogy szerinte „összenő, ami összetartozik. Donáth Anna maga is tipikus jelennség, nem nagyon tudjuk mi az ő saját teljesítménye. Magyarországon, ahol 1990-ben nem történt meg a rendszerváltás, – sőt, a mai napig nem fejeződött be – Donáth Anna sem tehet arról, hogy ki a nagyapja vagy az apja” – magyarázta Mező Gábor.

A teljes beszélgetést, melyben többek között az is kiderül, ki volt az a zenész, akit a mi „John Leninünkként” emlegettek, alább tekintheti meg: