Nyitókép: Nemzeti Választási Iroda

„A Fidesz-KDNP pártszövetség április 20-án este nyolc óráig összesen 3876 jelöltet kíván indítani, ebből 693-an polgármesterek kívánnak lenni. A parlamenti pártokat nézve a kormánypártok az összesítés alapján toronymagasan vezetnek! Második helyen a Mi Hazánk Mozgalom áll. Ők összesen 1355 jelöltet indítanánk, ebből 135 polgármesterjelöltet.

Harmadik helyen a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció áll. Az ő esetükben már sokkal nehezebb megállapítani, hogy ki számít pontosan az ő jelöltjüknek, és ki más pártinak, mivel a DK már most több különféle baloldali szövetségben indul, és az egyes szövetségeseknél nincsen megjelölve, hogy az adott személy melyik pártból érkezett. Mindez igaz a többi parlamenti frakcióval rendelkező baloldali (MSZP, Momentum, Jobbik, LMP, Párbeszéd) pártra is. Fontos megjegyezni, hogy a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk egyetlen körzetben sem indul közösen baloldali párttal, és értelemszerűen ez fordítva is igaz.

Tehát a DK önállóan 245, míg szövetségben 729 jelöltet indítana. Összesen 974 főt eddig. Ez a tervezett jelöltmennyiség a harmadik helyre elegendő jelenleg.

Negyedik helyen meglepő módon az LMP áll. Ők eddig önállóan 66-ot, míg szövetségben 322 jelöltet indítanának. A Momentum önállóan 64-et, míg szövetségben 507 jelöltet indítana. Az MSZP eddig önállóan 63 jelöltet indítana, míg szövetségben 649-et. A Jobbik önállóan 51-et míg szövetségben 277-et. A Párbeszéd önállóan 3-at, míg szövetségben 551-et. (...)

És végül: a Magyar Péter által felvásárolt Tisza Párt eddig 0 jelöltet kíván indítani az önkormányzati választáson.”