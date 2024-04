Fotó: MTI/Máthé Zoltán

„Rendre jelennek meg közvéleménykutatási adatok.

Ilyenek, meg olyanok.

Az elég világos, hogy a Fidesz lejtmenetben van.

Nekünk nyilván bíztató, ha a mi hármas szövetségünket 26 százalékra mérik, mint most a Závecz, ami hat EP mandátumot is eredményezne, de most inkább arról, hogy miért van bajban a Fidesz.

Egyszerű, hétköznapi helyzettel kezdem.

Megkeseredett, elveszett embernek tartjuk, akinek már álmai sincsenek. Az álmok, a célok, a vágyak képei, melyek átjárnak bennünket, ösztökélnek, hogy induljunk el valamerre, hogy tegyünk valamilyen erőfeszítést.

Egy jobb családi életért, gyerekeink sikereiért, vagy akár csak egy különleges, boldog nyaralásért.

Nincs annál szegényebb, akinek még álmai sincsenek, szoktuk mondani.

Miről álmodunk mi, magyarok?

Vannak közös álmaink, megragadható, mozgósító céljaink?

Nincsenek.

Akinek dolga lenne, aki lelkesítő, közös célokat fogalmazhatna meg, az ehelyett inkább háborúzik. Nem akarja, hogy közösen elérjünk valamit, birtokba vegyük a holnapot, nem előre megy, nem vezet, hanem védekezik.

Harcosnak mutatja magát, de valójában védekezik.

És vereséget szenved, aztán általa mi is.

Nézzék meg, hogy hova jutottunk velük, az ő vezetésükkel!

Bérekben az utolsó előttiek lettünk az EU-ban.

Az iskolák, a tanulási eredmények, a egészségügy területén lecsúsztunk.

Ezzel szemben korrupciós indexünk megugrott.

Fáradt kormány sodródik a semmibe.

Orbán kormánya. A Fidesz kormánya.

Ez a kiábrándulás legmélyebb oka.

A most közelgő választásokon mondjanak nemet erre a kormányra, és mondjanak igent egy újra álmodni is tudó, közös álmait elérni képes országra.

Egy olyan vezetésre, amely így szolgálja a hazát.

Szavazzanak a szociáldemokrata-zöld listára!”