Dömötör Csaba a budapesti városvezetésről: Karácsony Gergelynek az sem tűnt volna fel, ha elprivatizálják alóla a Városházát

Lenne lehetősége a fővárosnak beruházások indítására

A kormánypártok részéről Dömötör Csaba államtitkár kért ezután szót, aki megkérte képviselőtársát, hogy

ne kampányeseményként tekintsen a parlamenti munkára”.

Megjegyezte, az M3-as felújítása legalább megtörtént, majd valamivel később azt javasolta, hogy

ne a kormánytól kérdezze, hogy miért nem oldják meg a szerelvények klimatizálását, hanem a fővárostól.

Dömötör felidézte azokat az emlékezetes képsorokat is, mikor az ellenzéki politikusok fél pucéran vonultak le az M3-as metróba. „Most már nem fél pucérak, de az ígéretüket elfelejtették betartani” – hangzott el.

Az államtitkár ezután arról szólt, hogy a főváros anyagi helyzetét illetően azt meg tudják jegyezni, hogy „lenne rá lehetőségük, hogy ezt a beruházást meglépjék. Legalábbis lehetett volna. 210 milliárdos többlettel vette át a kormányzási rudat Karácsony Gergely Tarlós Istvántól. 2023-ban pedig rekordösszegű bevétellel büszkélkedhetett – bár erről túl sokat nem beszéltek – a főváros. A Széchenyi 2020 Program keretében pedig 1253 milliárdnyi támogatást ítéltek meg Budapest számára” – sorolta.

A fővárosnak igen is lenne lehetősége arra, hogy újabb és újabb beruházásokat indítson, akár a kormánnyal együttműködésben.

Rajtunk biztosan nem múlik. (...) A közlekedésen túl számtalan olyan terület van, ahol a kormány azt bizonyítja, hogy fontosnak tartja Budapest fejlődését” – húzta alá Dömötör Csaba.

„Karácsony nem tesz semmit az ellen, hogy ne a DK emberei legyenek a Városháza körül mindenhol”

Ezt követően arra hívta fel a figyelmet, hogy egyre inkább terebélyesedik a botrány a Lánchíd felújítása körül. Emlékeztetett, hogy a hatóságok vizsgálata szerint,

különösen nagy hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja áll fönn.

„Fennáll a gyanúja, hogy a felújítás hátterében egy számlagyárat működtetett a baloldal. Fennáll a gyanúja, hogy több százmilliót utaltak tovább cégeknek, ahol aztán készpénzben felvették ezeket az összegeket.Sajtóinformációk szerint az így felvett összeg elérheti az 1500 millió forintot, ami nem kevés” – hangsúlyozta.

Az államtitkár szerint most két eset lehetséges:

Karácsony Gergely tudott, az egészről, és nem tett semmit. Vagy nem tudott semmit, fel sem tűnt neki, mert nem ura a helyzetnek”.

Dömötör Csaba megjegyezte, hogy „ez a legnagyobb baj a mostani városvezetéssel: Karácsony Gergelynek az sem tűnt volna fel, ha elprivatizálják alóla a Városházát”.

Felszólalását azzal zárta, hogy a főpolgármester nem tesz semmit az ellen, hogy „azok hozzák a döntéseket, akik egyszer már magyar ipar nagy részét is szétprivatizálták. S az ellen sem, hogy a DK emberei legyenek mindenhol a Városháza körül.

„Miért is tenné, hiszen most jelentették be az összefogásukat. (...) A fővárosunk ennél többet érdemel!” – hangsúlyozta.

