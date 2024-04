Félmilliárd forint landolhatott a hídpénzbotrány újabb érintettjének zsebében

Az ítéletet a Fővárosi Törvényszék azonban hatályon kívül helyezte azzal az indokkal, hogy a sértettek tekintetében a polgári jogi igényről nem döntött az elsőfokú bíróság, amit pótolni kell. Az ezzel kapcsolatban megtartott, két hónappal ezelőtti tárgyaláson a férfi a vádirattal egyezően újra elismerte a bűnösségét, de határozatot egyelőre nem hirdettek.

Megverethette felesége volt párját

A férfit korábban kapcsolatba hozták felesége volt párjának megveretésével is, igaz, az eljárást végül bizonyítékok hiányában megszüntették. Az ügy ugyanakkor ezzel még nem ért véget, mert a sértett pótmagánvádat nyújtott be.

Zavaros cégügyek

A bűnügyek mellett Vig zavaros cégügyei is figyelemre méltóak: például Büro Cégkezelő Kft. néven egy cégtemetőként is működő szolgáltató köthető a jogászhoz, amely a II. kerületi Keleti Károly utca egyik földszinti üzlethelyiségébe van bejegyezve, majd azt is megírtuk, hogy

Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon bizalmasának egyik vállalkozása is ehhez a szolgáltatóhoz került.

Sőt, arról is hírt adtunk, hogy Vig Mór körül a II. kerület szocialista polgármestereinek neve is fel-felbukkan. A jelenlegi kerületvezetővel, Őrsi Gergellyel például közös tájékoztatón szerepeltek egy futárcég elektromos járművei kapcsán.