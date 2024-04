Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Tudom, tudom, nem kéne ilyesmire ugrani, de sok mindent megmagyaráz a jelenlegi helyzetből, hogy már az is kompetensnek érzi magát, aki most szabadult a lakossági pszichológia-táskamodell-területről. Pedig nem agysebészet, csak egyszerű gugli, mielőtt posztolok. Kádár kétszer is volt miniszterelnök, egyébként meg Fiumében született. Amúgy Orbán is - hogy is mondjam csak? - téved, Szemerétől Bethlenen és Gömbösön át Boross Péterig egy csomó falusi miniszterelnöke volt az országnak.”