Végleg elveszítette ártatlanságát a Kutyapárt? Élesbe fordul az újabb ellenzéki taktika

Aztán kiderült, az EP-választásra olyan listát állítanak, melynek élén a Soros-világhoz kötődő, korántsem „vicces” aspiránsok állnak, ezzel párhuzamosan pedig egyre nagyobb lett a nyomás rajtuk, működjenek együtt a balliberális formációkkal. Az önállóság bizonyításának kiemelt terepe volt a Hegyvidék, ahol Kovács az elmúlt években igen aktív volt, alappal próbálkozhatott a polgármesteri székért való indulással.

Csakhogy a többi ellenzéki párt nem állt be mögé, igaz az MKKP is kifarolt a Belvárosban Juhász Péter mögül, amint megérkezett a Momentum támogatása. A jelek szerint a különutasságnak és a viccelődésnek vége: a Kutyapártnak is be kell állnia a sorba.

Érkezik a varsói gyors Budapestre?

Ennek mikéntjéről épp a minap közöltünk részletes elemzést, s a jelek szerint a folyamatok még annál is hamarabb elkezdenek ennek megfelelően alakulni, mint magunk gondoltuk volna.