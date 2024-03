Merre tovább, kutyások?

Nyitókép: Mandiner-illusztráció

Baranya Róbert és Nagy Gábor írása a Mandiner hetilapban

Ma már minden közvélemény-kutató értékelhetően mérhető, egyes baloldali pártokét meghaladó támogatottságot jelez a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnál (MKKP), ami azt mutatja, hogy a jövőben egyre inkább számolni kell vele az ellenzéki oldalon. Kérdés azonban, hogyan és mennyire. A válasz persze sok mindentől függ, de forgatókönyek már most felrajzolhatók.

A varsói puding próbája

Mint az az őszi lengyelországi parlamenti választáskor kitűnt, a jobboldali Jog és Igazságosság párt vezette Egyesült Jobboldal (ZP) szövetségnek egy látszólag polarizált, de koordinált ellenzékkel kellett szembenéznie. Három nagy tömb állt fel a kormányoldallal szemben: a Polgári Platform pártot vezető Donald Tusk által megálmodott, magát polgári-liberális összefogásnak definiáló Polgári Koalíció (KO), a Szymon Hołownia-féle Lengyelország 2050-et és a Lengyel Néppártot összefogó Harmadik Út (TD), valamint az Új Baloldal és a Baloldal Együtt pártot összefogó, szimplán Baloldalnak nevezett blokk.

Fontos kitétel volt e modellben, hogy a Harmadik Útnak és a Baloldalnak nem mindenben kellett egyetértenie, együtt kommunikálnia az ellenzék legerősebb pólusát jelentő KO-val, ebben közrejátszhatott az is, hogy Donald Tusknak nem igazán magas a szimpátiaindexe. És nem kifejezetten a parlamenti többség megszerzése, sokkal inkább a minél szélesebb választói réteg megszólítása, aktivizálása lehetett a közreműködő erők célja. A néppárti szavazatokat a KO, a nagyvárosiak voksának egy jó részét a Baloldal gyűjtötte be, a vidéki jobboldali ellenzékiek pedig leginkább a TD mellé húzták be az ikszet. Az eredmény ismeretes, némi huzavona után Tusk alakíthatott koalíciós kormányt.