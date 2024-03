Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

„A konnektivitást kihasználva vonzotta ugyanis Magyarországra a kormány a keleti és a nyugati befektetőket és mi sem szimbolizálja jobban ennek a politikának a sikerét, mint az a tény, hogy az amerikai és a kínai tőke jelenleg ugyanakkora értékben van jelen az országban. Ráadásul – mivel Magyarország blokkok közötti határvidék lévén érti mindkét felet – nemcsak gazdasági, hanem politikai és kulturális szempontból is tudja használni a konnektivitást. Hazánk tökéletes közvetítő lehet a különböző világok között. Ugyanakkor, ha a blokkosodás folytatódik, Magyarország elveszíti azt a helyzeti előnyét, ami az együttműködés korában megvolt.

Nem csoda tehát, hogy a magyar kormány békepárti. Ez nem orosz-, vagy nyugatpártiság kérdése, hanem egyszerű geopolitika. A földrajzi helyzetünkből adódóan pedig nincs más választásunk, mint a békepártiság.

És ez nemcsak az orosz-ukrán háborúra, hanem a blokkok közötti megbékélésre is igaz. Hazánk ugyanis akkor jár jól, ha itt találkoznak, itt folytatnak párbeszédet, itt kötnek közös üzletet a két blokk cégei, szakemberei, politikusai. Éppen ezért elemi érdekünk az, hogy az egyre ellenségesebb felek között ismét egyre több legyen a párbeszéd, az együttműködés, a gazdasági kapcsolat. Hosszú távon persze ez a béke garanciája is, hiszen amíg jobban megéri kereskedni, mint háborúzni, addig nincs baj. Éppen ezért lenne fontos az is, hogy ismét Donald Trump legyen az Egyesült Államok elnöke, aki Kínával és a hozzá kapcsolódó, vele szövetségben lévő országokkal is inkább kereskedni akar, mintsem háborúzni.”